5 خدمات جديدة لنظام «سالك» في تطبيق «دبي درايف»

دبي (الاتحاد) أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تعزيز التطبيق الذكي «دبي درايف» بخمس خدمات إضافية ذات صلة بنظام التعرفة المرورية «سالك»، وذلك في إطار حرصها على زيادة الاستفادة من التطبيق، بما يدعم استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية، حيث كان التطبيق مقتصراً في السابق على إعادة الشحن، وعرض مواقع بوابات سالك.

وقال ماهر شيرة، مدير إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بالهيئة: «إن الخدمات الخمس الجديدة التي أُضيفت إلى التطبيق ذي العلاقة بـ«سالك» هي إنشاء ملف شخصي، وإضافة وتعديل رقم جديد لسالك، وربط حساب سالك بحساب هيئة الطرق والمواصلات، والاطلاع على المخالفات ودفعها، وإمكانية تسجيل اعتراضات المتعاملين على المخالفات المحررة بحقهم.

وأوضح أن التطبيق يحتوي على باقة من الخدمات، منها ترخيص المركبات، ودفع المخالفات المرورية، وترخيص السائقين، وخدمة المواقف الذكية عبر معرفة المواقف الشاغرة في المواقف العامة، وتصديق المستندات الخاصة بمعاملات الهيئة، وغيرها.

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