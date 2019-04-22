الامارات | مشادة كلامية بين زميلين بالسكن تنتهي بجريمة قتل

شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة كلامية بين زميلين بالسكن تنتهي بجريمة قتل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة جنايات الشارقة محاكمة متهم من جنسية دولة آسيوية، بتهمة قتل زميله في العمل داخل سكن مشترك، حيث طعن المتهم المجني عليه بالسكين، إثر مشادات كلامية بينهما.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما قام المتهم بشرب الخمر مع صديقه المجني عليه، الذي يعمل معه في الشركة نفسها داخل غرفة يقطنان فيها، وبعدها حصلت بينهما مشادات كلامية، تحولت إلى مشاجرة، ما جعل المتهم يقوم بجلب سكين وطعنه بها طعنة نافذة في بطنه، وبعدها ضربه بالسكين على عنقه، ما أدى إلى وفاته.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، فاعترف بقتل صديقه، مشيراً إلى أنه قام بعد تنفيذه الجريمة بإبلاغ مسؤول الشركة بالواقعة، الذي استمعت المحكمة لأقواله كشاهد، حيث قال الشاهد إنه كان نائماً، وجاء إليه المتهم وطرق الباب، واستيقظ وكان بيد المتهم سكين والدماء متناثرة على ثيابه، مشيراً إلى أنه سأله عن سبب الدماء وحمله للسكين، فأجابه بأنه قتل صديقه بالغرفة، مؤكداً أنه شاهد المجني عليه في الغرفة ساقطاً على الأرض، وغارقاً في الدماء، فأخذ المتهم وسلمه للشرطة. وأجلت المحكمة القضية لتاريخ 5 مايو المقبل، لاستدعاء بقية الشهود، للاستماع لأقوالهم.