الامارات | المؤبد لحارس اعتدى على مراهقة معاقة ذهنياً 3 مرات

شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لحارس اعتدى على مراهقة معاقة ذهنياً 3 مرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن المؤبد بحق حارس أمن أدين باغتصاب مراهقة معاقة ذهنياً، ثلاث مرات، مستغلاً حالتها وغياب والدتها.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن المتهم كان يعمل حارس أمن بمبنى في منطقة الرفاع، حيث تعيش الأم برفقة ابنتها، وكان لديه مفتاح احتياطي للشقة التي تقيم فيها، واستغله للدخول إلى المكان حين تكون الأم في العمل.

وقالت الأم في تحقيقات النيابة العامة إنها انتقلت إلى تلك الشقة خلال فبراير من العام الماضي، وعلمت أن المتهم لديه مفتاح احتياطي للشقة، لكنه أكد لها أنها يجب ألا تقلق بهذا الخصوص، لافتة إلى أنها أرادت تغيير قفل الباب، لكنه أصر على عدم القيام بذلك، حتى يمكنه التدخل في حالة الطوارئ.

وأضافت أنه خلال فترة قصيرة من انتقالها إلى تلك الشقة لاحظت أعراض الاكتئاب تظهر على ابنتها، وتتصرف بنوع من الخوف، وتبكي بشكل مستمر، وفقدت شهيتها للطعام، لافتة إلى أنها جلست معها أكثر من مرة، وأقنعتها بالإفصاح عما يزعجها، فكشفت لها أنها تعرضت للاغتصاب، ما دفع الأم إلى إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهم خلال اليوم التالي مباشرة، وأحيل إلى النيابة العامة التي اتهمته باغتصاب الفتاة ثلاث مرات.

وكشف تقرير طبي صدر من مستشفى راشد أن الفتاة تعاني إعاقة ذهنية تحول دون قدرتها على تمييز الخطأ من الصواب، وأنها غير مسؤولة عن تصرفاتها، كما أوصى التقرير بإحالتها إلى اختصاصي نفسي لعلاج آثار الاعتداء الذي تعرضت له، وخلّف لديها مشكلات نفسية.

وخلال مثوله أمام المحكمة، أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، لكن هيئة المحكمة أدانته، وقضت عليه بالسجن المؤبد ثم الإبعاد.

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إلى ذلك، قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس خادمة آسيوية خمسة أعوام ثم الإبعاد، بتهمة هتك عرض ابنة مخدومتها، البالغة من العمر خمس سنوات.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن أم الطفلة أبلغت الشرطة بعد أن فوجئت بابنتها تلمسها في منطقة حساسة من جسدها، وحين سألتها لماذا تفعل ذلك؟ أخبرتها بأن الخادمة تفعل معها ذلك.

وقالت الأم إنها تأكدت من تعرض ابنتها للتحرش بشكل متكرر من الخادمة، ثم واجهت الأخيرة بذلك، فأنكرت في البداية، ثم اعترفت بأنها لمستها مرتين فقط بهذه الطريقة، ما دفع الأم إلى طردها، ثم أبلغت زوجها الذي أبلغ الشرطة بدوره.

وأضافت الأم أن الخادمة المدانة عملت لديها نحو 18 شهراً، وكانت مهمتها رعاية طفليها، فيما كانت الأم مشغولة بدراسة الطب، إلى أن فوجئت بجريمتها.

ووجهت النيابة العامة في دبي تهمة هتك العرض بالإكراه إلى المتهمة، وأدانتها محكمة الجنايات، ومن المقرر إبعادها بعد قضاء العقوبة، ولايزال يحق لها الاستئناف ضد الحكم.

تقرير طبي أظهر أن الفتاة تعاني إعاقة ذهنية تمنع تمييزها الخطأ من الصواب.