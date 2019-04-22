الامارات | %75 نسبة إنجاز «مرعى سهيلة» بالشارقة بكلفة 7 ملايين درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن %75 نسبة إنجاز «مرعى سهيلة» بالشارقة بكلفة 7 ملايين درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة الأشغال العامة في الشارقة لـ«الإمارات اليوم» الانتهاء من 75% من مشروع مرعى سهيلة، الذي وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنفيذه، لخدمة مجتمع البادية وأهالي المنطقة الوسطى بالإمارة.

وأفاد مدير إدارة الأفرع في الدائرة، المهندس محمد بن يعروف، بأن المشروع يهدف إلى تنظيم وتوحيد بيئة الرعي، وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية، مضيفاً أن كلفة مرعى سهيلة، الذي يقع في منطقة سهيلة التابعة لمدينة الذيد، تتجاوز سبعة ملايين درهم.

وتابع أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تنفيذ أسوار شبكية محيطة بالمرعى، بطول 15 كيلومتراً، وبارتفاع 2.5 متر، مشيراً إلى تخصيص 80 عزبة داخل المرعى لمربي الماشية، موزعة بالتساوي بين منطقتي زبيدة وسهيلة.

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وأكد بن يعروف تمهيد طرق محيطة بالمرعى، تتسع لحارتين، بطبقة حصوية، بلغ طولها 23 كيلومتراً وعرضها ستة أمتار، وتسهيل عملية الري والزراعة عن طريق حفر ثلاث آبار مياه موزعة على أطراف المرعى، بأعماق تجاوزت الـ1000 قدم.

وقال إن الدائرة تعمل حالياً على دراسة البدء في المرحلة الثانية للمشروع، التي تتضمن إنشاء مبان خدمية، تشمل مبنى إدارياً، وعيادة، ومخزناً، وورشة، وغرف حراسة، إضافة إلى طريق داخلي يربط بين العزب والمبنى الإداري بطول ثلاثة كيلومترات.

وأشار إلى إنشاء مرعى سهيلة في المنطقة الوسطى في الشارقة ليكون نموذجاً للمراعي الأخرى، المزمع إنشاؤها في الإمارة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأفاد بن يعروف بأن الدائرة تعمل على إنشاء مشتل داخل المرعى، يزوده بالأشجار والشتول، بلغت نسبة إنجازه أيضاً 75%، فضلاً عن مساحات العزب التي سيتم بناؤها وتقسيماتها الداخلية، حسب حاجة الماشية، مشيراً إلى إنشاء المباني اللازمة من سكن موظفين وعمال، إضافة إلى مبنى إدارة المراعي والعيادة البيطرية والمختبر التابع للعيادة، حتى تكون الماشية في العزب التابعة للمرعى في أفضل الأحوال صحياً، وتتلقى العناية البيطرية اللازمة.