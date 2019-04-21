"دبي الذكية" تنجز المرحلة الأولى من "الهوية الرقمية للإمارات"

أعلنت "دبي الذكية" الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع "الهوية الرقمية"، أول هوية وطنية رقمية لدولة الإمارات، من خلال دمج 7 جهات حكومية رائدة في دبي حتى الآن، وذلك بالتعاون مع "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات".

وتتيح المرحلة الأولى للمواطنين والمقيمين والزوار في الإمارة، إمكانية الوصول بسهولة إلى خدمات الجهات السبع عبر الهواتف الذكية، من خلال تسجيل الدخول الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.

وتضم الجهات الحكومية السبع التي يمكن للمتعاملين الوصول إليها من خلال المرحلة الأولى، دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وشرطة دبي ومحاكم دبي ودائرة الأراضي والأملاك وهيئة الصحة وإدارة الدفاع المدني بدبي.

وكانت "دبي الذكية" قد أطلقت الهوية الرقمية لدولة الإمارات في أكتوبر 2018 بالشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية بأبوظبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وتتولى "دبي الذكية" مسؤولية دمج الجهات الحكومية المحلية في الهوية من خلال مراحل متتالية، أما فيما يتعلق بالإمارات الأخرى والجهات الحكومية الاتحادية، حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الجهات التي تنوي دمجها قريباً.

ويكمن الهدف النهائي في دمج جميع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بالكامل في الهوية الرقمية لدولة الإمارات.

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وقال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، إن الإدارة تحرص على أن تكون رائدة في خدماتها الرقمية الذكية التخصصية ذات الصلة المباشرة بحماية الأرواح والممتلكات والبيئة عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة في جميع تلك الخدمات، بهدف إسعاد المتعاملين من خلال تحقيق الربط والتكامل الرقمي مع الشركاء الحكوميين تحت مظلة مؤسسة حكومة "دبي الذكية" لتكون دبي في مقدمة المدن الذكية في العالم.

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بدوره، أكد سعادة وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، أن "الهوية الرقمية لدولة الإمارات" تشكل ركيزة أساسية في عملية تمكين العديد من مبادرات التحول الرقمي سواء على المستويين المحلي أو الاتحادي، كما تدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية لصناعة مستقبل أكثر تطوراً للخدمات الحكومية لتكون خالية تماماً من المعاملات الورقية وتتلاءم بشكل مثالي مع معايير المدن الذكية العالمية.

وأوضح أن ما تحقق اليوم من ربط بدخول موحد لسبع جهات حكومية حيوية في إمارة دبي، ضمن الهوية الرقمية، مرحلة أولى في خطة مستقبلية شاملة لتمكين المستخدمين من الدخول الموحد عبر الهوية الرقمية لجميع الخدمات الرقمية التي تقدمها أي جهة حكومية بالدولة، منوهاً بدور التعاون الحكومي المشترك في تسريع تحقيق هذا الهدف وتوسيع نطاق خدمات الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي.

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من جانبه، قال سالم الحوسني نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات - قطاع الحكومة الذكية بالإنابة، إن التعاون بين الهيئة ودبي الذكية في إنجاز المرحلة الأولى من الهوية الرقمية لدولة الإمارات يعدّ نموذجاً مبشراً، متوقعاً أن يؤدي إلى المزيد من النتائج والإنجازات في المرحلة المقبلة.