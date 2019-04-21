المجلس العالمي للتسامح والسلام يدين تفجيرات سريلانكا

أدان معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السريلانكية كولومبو ومدن مجاورة أخرى بالتزامن مع الاحتفال بقداس الفصح، والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات.

و قال الجروان في بيان بهذه المناسبة، إن مثل هذه العمليات الإرهابية التي تستهدف دور العبادة و تأتي بالتزامن مع احتفال المسيحيين بعيد الفصح، تهدف إلى زرع نار الفتنة و الطائفية بين الأديان، وهي من أبشع صور الارهاب الذي يعمل المجلس العالمي للتسامح و السلام على محاربته ونشر قيم التسامح و العيش المشترك تجنباً لمثل هذه الأحداث التي يأسى لها الجميع.

وتوجه رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بالتعازي لأسر الضحايا و للشعب والقيادة و الحكومة السيرلانكية في ضحايا هذه الحوادث الارهابية المؤسفة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وأكد أن سيرلانكا عضو ممثل وفعال في البرلمان الدولي للتسامح والسلام.

و أضاف رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام: "إننا نعمل مع شركائنا في العالم أجمع من أجل محاربة مثل هذه الأعمال الاجرامية المشينة، وبهدف نشر وغرس قيم التسامح والسلام حول العالم، بما يجنب الإنسانية مثل هذه الأحداث الدامية و يؤسس لمستقبل أكثر أمناً وسلاماً".

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