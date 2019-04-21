محمد بن زايد: ندين الأعمال الجبانة التي استهدفت سريلانكا

أدان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "رعاه الله"، التفجيرات الغادرة والجبانة التي حصدت أرواح الأبرياء في سريلانكا. وقال سموه عبر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن "التفجيرات الغادرة التي حصدت أرواح الأبرياء في سريلانكا، موجة إرهابية جديدة تطال الإنسانية والعالم.. ندين الأعمال الجبانة التي استهدفت الأبرياء الآمنين، تعازينا لقيادة وشعب سريلانكا وتمنياتنا بالشفاء للمصابين، العالم اليوم أحوج ما يكون للوقوف بحزم لاستئصال منابت هذا الإرهاب الممنهج".

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