شركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية تتوسع إلى أسواق جنوب شرق آسيا

مع توفر البنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمكنت شركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية من مواصلة التوسع في أسواق آسيا، حيث افتتحت مكتباً في هونغ كونغ بعد مكتبها في الفلبين الذي يضم 60 موظفاً، وتجري الاستعدادات حالياً للبحث في افتتاح مكتب جديد في فيتنام.

في الوقت الذي تشهد فيه دول جنوب شرق آسيا نمواً وتطوراً قياسياً تضع بفضله معايير جديدة لمفاهيم التصميم والضيافة، تحرص شركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية على المشاركة بنشاط وفعالية في نجاح هذه الاقتصادات والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي كونتها تلك الدول خلال 35 عامًا من العمل.

وقال عمار الأعسم، المدير التنفيذي لشركة ديوان للاستشارات الهندسية: "تتمتع الفلبين بمستويات نمو منتظمة، ويتميز البلد بمشهد تصميمي سريع التطور، وتُعد الدولة مُصدّرة للفنيين المهرة وتتشابه أنظمة العمل بها مع تلك الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ومع تركز الغالبية العظمى من أعمال الشركة على مدار 35 عامًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث توجد أسواقها الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والعراق، يُعرف عن شركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية نشاطها المكثف في أوروبا، وأفريقيا، وأجزاء من قارة آسيا.

وتعليقاً على خطط التوسع المستقبلية في آسيا، قال الأعسم: "تتمثل خطتنا على المدى المتوسط في التعامل مع أربعة إلى خمسة مشاريع سنويًا قادمة من أسواق التصميم الموجودة لدينا بالفعل حالياً، وفي مرحلة لاحقة سنعمل على إنشاء مكتب محلي يتمتع باكتفاء ذاتي على مستويي تطوير الأعمال والتصاميم الهندسية، سواءً بشكل طبيعي أو من خلال الحصول على أعمال محلية راسخة".

وفي هذا الإطار تستهدف الشركة حالياً العمل عن كثب مع شركات التطوير العقاري في منطقة جنوب شرق آسيا من أجل تحسين جودة العمل الذي يتم إنجازه بالمنطقة.

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ولدى شركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية حاليًا مكتب فرعي بمانيلا أنشئ في عام 2007، يديره اليوم أكثر من 60 مهندساً معمارياً مؤهلاً يمثلون قوام عمل الشركة في العاصمة الفلبينية، حيث تتشابه ممارسات العمل مع نظيراتها في الإمارات.

وفي إطار خطتها الاستراتيجية لضمان وجود قوي في أسواق جنوب شرق آسيا انطلاقا من مكانتها الريادية في مجال عملها، افتتحت شركة ديوان للاستشارات مؤخرًا مكتبا لها في هونغ كونغ مع وجود خطط أخرى تجري على قدم وساق لإنشاء مكتب آخر في مدينة هو تشي منه بفيتنام بنهاية عام 2019.

وأشار كبار المسؤولين في شركة ديوان للاستشارات الهندسية إلى أن أسواق العمل الجديدة تُثري روح وأنماط التصميم لدى الشركة، مؤكدين حرصهم الدائم على تطبيق معايير ومظاهر الثقافات المحلية في المجتمعات التي يعملون بها.

شركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية لا تتعدى الحدود الجغرافية فحسب، وإنما أيضاً تتجاوز حدود الإبداع والابتكار، ولدى الشركة مكاتب عمل في العراق، والسعودية، والفلبين، وإسبانيا. وبالإضافة إلى أسواق شرق آسيا، تشمل خطط التوسع المستقبلية للشركة قارة أفريقيا ودول آسيا الوسطى.