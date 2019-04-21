التشكيلية ميرا لؤي غنيم (١٤ عاماً) من بلدة الخضر قضاء بيت لحم بجانب لوحتها التي اسمتها صراع البقاء..
و تطمح ميرا بأن تجسد مستقبلا كتابات الأديب الراحل غسان كنفاني في لوحات فنية
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيلية الفلسطينية ميرا غنيم طموحها تجسيد ابداعات كنفاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.