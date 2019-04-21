التشكيلية الفلسطينية ميرا غنيم طموحها تجسيد ابداعات كنفاني

التشكيلية ميرا لؤي غنيم (١٤ عاماً) من بلدة الخضر قضاء بيت لحم بجانب لوحتها التي اسمتها صراع البقاء..

و تطمح ميرا بأن تجسد مستقبلا كتابات الأديب الراحل غسان كنفاني في لوحات فنية

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