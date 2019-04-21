الامارات | المؤبد لحارس أمن اغتصب مراهقة من أصحاب الهمم 3 مرات

شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لحارس أمن اغتصب مراهقة من أصحاب الهمم 3 مرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن المؤبد بحق حارس أمن أدين باغتصاب مراهقة من أصحاب الهمم وتعاني من إعاقة ذهنية، ثلاث مرات، مستغلاً حالتها وغياب والدتها.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن المتهم كان يعمل حارس أمن على مبنى في منطقة الرفاع حيث تعيش الأم برفقة ابنتها، وكان لديه مفتاح احتياطي للشقة التي تقيم بها، واستغله للدخول إلى المكان حين تكون الأم في العمل.

وقالت الأم في تحقيقات النيابة العامة إنها انتقلت إلى تلك الشقة خلال شهر فبراير من العام الماضي وعلمت أن المتهم لديه مفتاح احتياطي للشقة، لكنه أكد لها أنها لا يجب أن تقلق بهذا الخصوص، لافتة إلى أنها أرادت تغيير قفل الباب لكنه أصر على عدم القيام بذلك، حتى يتمكن من التدخل في حالة الطورائ.

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وأضافت أنه خلال فترة قصيرة من انتقالها إلى تلك الشقة لاحظت أعراض الاكتئاب تظهر على ابنتها وبدأت تتصرف بنوع من الخوف، وتبكي بشكل مستمر وفقدت شهيتها للطعام، لافتاً إلى أنها جلست معها أكثر من مرة وأقنعتها بالإفصاح عما يزعجها، فكشفت لها أنها تعرضت للاغتصاب، ما دفع الأم إلى إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهم خلال اليوم التالي مباشرة وأحيل إلى النيابة العامة التي اتهمته باغتصاب الفتاة 3 مرات.

وكشف تقرير طبي صدر من مستشفى راشد خلال شهر نوفمبر الماضي أن الفتاة تعاني من إعاقة ذهنية تحول دون قدرتها على تمييز الخطأ من الصواب، وأنها غير مسؤولة عن تصرفاتها، كما أوصى التقرير بإحالتها إلى اختصاصي نفسي لعلاج آثار الاعتداء الذي تعرضت له وخلف لديها مشكلات نفسية.

وخلال مثوله أمام المحكمة في يناير الماضي أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، لكن أدانته هيئة المحكمة وقضت عليه بالسجن المؤبد ثم الإبعاد.