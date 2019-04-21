الامارات | الحبس والإبعاد لخادمة تحرشت جنسياً بابنة مخدومتها

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس خادمة من جنسية دولة آسيوية تبلغ من العمر 27 عاماً، ثم الإبعاد بتهمة هتك عرض ابنة مخدومتها البالغة من العمر خمس سنوات.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن أم الطفلة أبلغت الشرطة بعد ان فوجئت بابنتها تلمسها في منطقة حساسة من جسدها وحين سألتها لماذا تفعل ذلك أخبرتها بأن الخادمة تفعل معها المثل.
وقال الأم إنها تحدثت مع ابنتها كثيراً حتى تدرك أنها تعي ما تقوله وتأكدت من أنها تعرضت للتحرش بشكل متكرر من الخادمة، ثم واجهت الأخيرة بما قالته ابنتها، فأنكرت في البداية ثم اعترفت بأنها لمستها مرتين فقط بهذه الطريقة، ما دفع الأم إلى طردها ثم أبلغت زوجها الذي أبلغ الشرطة بدوره.
وأضافت الأم أن الخادمة المدانة عملت لديها قرابة 18 شهرا وكانت مهمتها رعاية طفليها فيما كانت الأم مشغولة بدراسة الطب، إلى أن فوجئت بجريمتها.
ووجهت النيابة العامة في دبي تهمة هتك العرض بالإكراه للمتهمة وأدانتها محكمة الجنايات، ومن المقرر إبعادها بعد قضاء العقوبة، ولا يزال يحق لها الاستئناف ضد الحكم.
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