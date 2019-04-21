محمد بن راشد: تعازينا للشعب السيريلانكي والعالم

أدان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الأحد، الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو، وأسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأبرياء.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إرهابي من يغدر بالناس في دور العبادة ... إرهابي من يشيع الخوف عند المصلين الآمنين ... إرهابي من يريد أن يشعل حرباً دينية بين البشر .. تعازينا للشعب السيريلانكي .. تعازينا للعالم .. تعازينا لكل من يعمل من أجل التسامح والتعايش والتعارف والتقارب بين البشر".

اقرأ أيضاً... 657 قتيلاً وجريحاً حصيلة تفجيرات سريلانكا الدامية