"شرطة دبي" تقبض على "فاتنة سناب شات"

تمكنت شرطة دبي، من القبض على شاب انتحل شخصيات عدة لفتيات خليجيات، بهدف الإيقاع بالشباب والاحتيال عليهم عبر طلب تحويل مبالغ مالية لكسب الرضا والود واللقاء.

وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إن أمر "فاتنة سناب شات" كشف بواسطة فتاة بالصدفة، حيث صدمت حين اكتشفت أن "هناك من يدير حساباً وهمياً مستخدماً صورها، واسماً غير اسمها، حيث لجأت على الفور لمنصة الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي منصة الجرائم الالكترونية، التي أنقذتها وأنقذت 4 شابات خليجيات أخريات، من عمليات احتيالية كان ينفذها شاب خليجي باستخدام صورهن عبر 5 حسابات وهمية، وراح ضحيتها أكثر من 50 شاباً".

وأضاف أنه تم إلقاء القبض على الشاب الخليجي أو «فاتنة سناب شات»، وقد اعترف بجرائمه، وتم تحويله إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات.

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وأوضح العميد الجلاف، أن منصة "إي كرايم"، قد ساهمت منذ إطلاقها منذ نحو عام تقريباً، في إنقاذ كثير من ضحايا الجرائم الإلكترونية، رجالاً ونساء ومراهقين وأطفال، وذلك ضمن مستويات عالية جداً من الخصوصية والسرية.

من جانبه دعا النقيب عبدالله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية الجمهور إلى عدم التردد بالإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، عبر المنصة التي تتلقى البلاغات على مدار الساعة، وتتعامل معها بسرية بالغة.