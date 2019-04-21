الإمارات تدين الهجمات الإرهابية في سريلانكا

أدانت دولة الإمارات سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم الأحد، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته.
وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة والشعب السريلانكي في مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.
وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
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