كرمت جمعية المدققين الداخليين في الامارات ادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي, لفوزها بجائزة أفضل الممارسات في مجالات التدقيق و الحوكمة والمخاطر لعام ٢٠١٩. جاء التكريم خلال المؤتمر الاقليمي التاسع عشر للمدققين الذي اختتم اعماله اليوم في ابو ظبي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي تفوز بجائزة أفضل الممارسات في مجالات التدقيق و الحوكمة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.