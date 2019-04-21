الامارات | 3مواطنات يبتكرن نظارة ذكية للتعرف على المشبوهين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت ثلاث طالبات مواطنات في ابتكار نظارة ذكية، يمكنها التعرف على المشتبه بهم في المطارات، والأماكن المختلفة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وعرضت الطالبات في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بأبوظبي " فاطمة صالح، حمدة جمال، شيخة علي" ابتكارهن خلال معرض " مبتكرو المستقبل" التي أقامتها الإداره العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، تزامنا مع اليوم العالمي للابتكار.واطنات يبتكرن نظارة ذكية للتعرف على المشبوهين.
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