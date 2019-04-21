الامارات | مخمور يقتل صديقه بالسكن في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مخمور يقتل صديقه بالسكن في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة جنايات الشارقة في محاكمة متهم من الجنسية الاسيوية متهم في قضية قتل صديقه بالسكن والعمل بعد حصول مشدات كلامية بينهما وهما مخموران، إذ اقدم على طعن المجني عليه بالسكين، ما أدى الى موته، وبعدها سلم نفسه للشرطة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما قام المتهم بشرب الخمر مع صديقه المجني عليه، وبعدها حصلت بينهما مشادات كلامية، ما جعل المتهم يقوم بجلب سكين وطعنه فيها في غرفة نومهما، وذلك بتسديد طعنة نافذة في بطنه، وبعدها ضربه بالسكين على رقبته، ما أدى الى وفاته.

واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد مسؤول الشركة، حيث أكد انه كان نائما وجاء إليه المتهم وبيده سكين والدماء على ثيابه، وقال له المتهم أنه قتل صديقه بالغرفة، مشيرا الى انه شاهد المجني عليه في الغرفة غارقا بالدماء، وأخذ المتهم وسلمه للشرطة.

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وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه بأن قام بقتل صديقه، فاعترف بالتهمة، وقال إن سبب قتله لصديقه في السكن والعمل مشدة كلامية ومشاجرة حصلت بينهما بعد شربهما للخمر.

وأجلت المحكمة القضية لتاريخ ٥ مايو المقبل لاستدعاء الشهود للاستماع لاقوالهم.