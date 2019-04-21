«دبي الخيرية» تنفذ 6 مشاريع بتكلفة 22 مليون درهم

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت جمعية دبي الخيرية تنفيذ 6 مشاريع موسمية خلال شهر رمضان المقبل، تشمل المير الرمضاني وإفطار الصائم داخل الدولة وخارجها، وزكاة الفطر، وزكاة المال، وكسوة العيد، بتكلفة تصل إلى 22 مليون درهم.

وأطلقت الجمعية حملتها السنوية بمناسبة شهر رمضان المبارك، تحت شعار «رمضان الخير»، لتقديم برامج ومشاريع موسمية متميزة للأسر المتعففة ومحدودي الدخل والأيتام والأفراد داخل الدولة، ويستفيد منها عشرات الآلاف في 23 دولة.

وقال أحمد محمد مسمار، أمين السر العام لجمعية دبي الخيرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الجمعية بدبي أمس: «إن مشاريع الجمعية لهذا العام تشمل تقديم المير الرمضاني لأكثر من 15 ألف أسرة بتكلفة قدرها 2,5 مليون درهم، وهو عبارة عن سلة غذائية تضم المواد الأساسية التي تحتاج إليها الأسرة خلال الشهر الفضيل»، لافتاً إلى أن التوزيع يتم بالتعاون مع مراكز التنمية الاجتماعية وجمعيات خيرية أخرى ومجموعة من المتطوعين.

وأشار إلى تخصيص 500 ألف درهم لمشروع إفطار الصائم في 25 مسجداً داخل الدولة، وهذا العدد مرشح للزيادة خلال الأيام القليلة المقبلة، منوهاً بأنه سيتم توفير حوالي 2500 وجبة يومياً بإجمالي 75 ألف وجبة على مدار الشهر الفضيل، وذلك بالتعاون مع مطاعم محلية، وسيكون العمال هم أكثر الفئات استفادة من هذا المشروع.

ونوه مسمار بتخصيص 10 ملايين درهم لإفطار الصائم خارج الدولة (المشروع الثالث) لعدد 1000 مسجد خارج الدولة، ويتوقع أن يزيد العدد إلى 1300 مسجد خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتوزع هذه المساجد في 23 دولة، لافتاً إلى أن الجمعية توفر وجبات الإفطار لنحو 100 ألف شخص يومياً، بإجمالي 3 ملايين وجبة خلال شهر رمضان في الدول الـ23 المذكورة.

وذكر مسمار أن رابع المشاريع للجمعية خلال شهر رمضان المقبل، يتعلق بتقديم كسوة العيد بقيمة 500 ألف درهم لأكثر من 5000 شخص من داخل الدولة ابتداءً من دبي وحتى الفجيرة، حيث سيتم توفير «كنادير» للرجال وعبايات للنساء، بالإضافة إلى ملابس للأطفال والشباب.

وأشار أمين سر جمعية دبي الخيرية، إلى أن الجمعية ستقوم قبل عيد الفطر بتوزيع 45 ألف فطرة «عينا» بتكلفة تصل إلى مليون درهم، حيث سيتم استقبال زكاة الفطر عيناً ونقداً، ولكن سيتم توزيعها عيناً فقط.

وأفاد بأن المشروع السادس هو تلقي زكوات المحسنين لتوزيعها على المستحقين، وتستهدف زيادة المبلغ المحصل ليصل إلى 45 مليون درهم.

ونوه أمين سر جمعية دبي الخيرية، بأن نحو 120 متطوعاً يشاركون مع الجمعية في تنفيذ مشاريع شهر رمضان، بالإضافة إلى وجود 35 موقع «طاولات» لجمع التبرعات من المحسنين لصالح هذه المشاريع.