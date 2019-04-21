سعود بن صقر: النهوض بالتعليم من الثوابت الوطنية

رأس الخيمة (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس الأول على مسرح المركز الثقافي برأس الخيمة، حفل تخريج طلبة المرحلة الثانية عشرة من أكاديمية رأس الخيمة 2018 - 2019 البالغ عددهم 65 طالباً وطالبة.

وثمن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال الحفل الإنجازات الكبيرة التي تحققت في القطاع التعليمي في إمارة رأس الخيمة، من خلال استقطاب عدد من المؤسسات التعليمية الرائدة عالمياً وتعزيز البنية التحتية التعليمية في الإمارة بأحدث الوسائل التكنولوجية، فضلاً عن اعتماد المناهج التعليمية الحديثة القادرة على استيعاب تطورات العصر الحديث بكل ما يحمله من تحديات تتطلب رؤية استشرافية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق طموحات وتطلعات أبناء الوطن.

وقال سموه: «إن التعليم هو الاستثمار الحقيقي الذي نسعى من خلاله لتأهيل شباب الوطن لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات من أهمها التقدم التكنولوجي والتقني وبذلك نكون قد أعددنا جيلاً من القادة المؤهلين علمياً وعملياً لتحقيق رؤية دولة الإمارات ورأس الخيمة، ورسخنا أحد أهم الثوابت الوطنية التي قامت عليها دولتنا، وهو النهوض بالعملية التعليمية إلى مصاف الدول المتقدمة عالميا».

وأضاف سموه: «نسعى من خلال الرؤية الخاصة بالواقع التعليمي في إمارة رأس الخيمة إلى جعل العملية التعليمية تجربة حضارية جديرة بالثقة وفق أعلى المعايير الدولية، وترسيخ ثقافة التميز في مؤسساتنا التعليمية، وتشجيع أبنائنا الطلبة على الخروج من دهاليز التلقين إلى فضاءات الإبداع والابتكار، ومد جسور المعرفة مع أقرانهم من مختلف الدول والثقافات حاملين معهم أحلامهم وطموحات وتطلعات دولتهم وأسرهم».

وقال سموه: «أهنئ أبنائي الخريجين بهذا الإنجاز، وأدعوهم إلى مواصلة رحلة التفوق والتميز في حياتهم في المرحلة الجامعية التي تتطلب العمل الدؤوب والمثابرة لتحقيق أحلامهم الشخصية وبناء مستقبلهم المهني، كما أهنئ أولياء الأمور بتفوق أبنائهم والذي يعد ثمرة من ثمار متابعتهم وحرصهم الدائم على توفير بيئة وحاضنة للتفوق والنجاح للخريجين».

بعدها، قام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بتكريم الخريجين والخريجات، متمنيا للجميع دوام التفوق في خدمة وطننا الغالي تحت رعاية قيادتنا الرشيدة.

من جانبها، تقدمت إدارة الأكاديمية بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على دعمه المتواصل واهتمامه الدائم بالأكاديمية وحرصه على تطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية، ما جعل الأكاديمية إحدى أهم المؤسسات التعليمية تقدماً وتطوراً في قطاع التعليم في إمارة رأس الخيمة.