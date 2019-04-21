سعيد بن طحنون يحضر أفراح الشحي والظاهري

العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامه سليمان محمد الشحي بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة خليفة سالم ربيع الظاهري، كما حضر الحفل الذي أقيم بصالة الظاهر في منطقة العين الشيخ محمد بن سعيد بن طحنون آل نهيان، وعدد من وجهاء القبائل والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع من المدعوين والمهنئين وزملاء العريس، وشاركت فرق العيالة بعروض وفقرات متنوعة من التراث الشعبي.

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