قرقاش يبحث ووزير الدفاع الكندي العلاقات الثنائية

أبوظبي (وام)
التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس، معالي هارجيت سينغ سجّان وزير الدفاع الوطني الكندي الذي يزور الدولة حالياً. تم خلال اللقاء تناول تطورات العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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