سفارة الدولة في إيطاليا تفتتح معرض السجاد الأفغاني اليدوي

روما (وام) افتتحت سفارة الدولة في الجمهورية الإيطالية معرض السجاد الأفغاني المصنوع يدوياً تحت شعار «تمكين المرأة الأفغانية من أجل مستقبل أكثر إشراقاً» والذي عملت على نسج سجاده نساء أفغانيات، في دير «سان جوفاني باتيستا دي جينوفيزي» وسط العاصمة الإيطالية روما.

ويأتي افتتاح المعرض انسجاماً مع عام التسامح وضمن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد آل نهيان، لتسليط الضوء على الظروف التي تعيشها المرأة الأفغانية والعمل على توفير فرص عمل لها تتناسب مع عادات وتقاليد بلادها وبما يساهم في تمكين المرأة الأفغانية ويمنحها فرصة مناسبة للعمل.

وشهد حفل الافتتاح السيناتور روبيرتا بينوتي - وزيرة الدفاع السابقة ورئيسة جمعية الإمارات-إيطاليا، وعبدول سيديير نور - نائب سفير أفغانستان لدى إيطاليا، إضافة إلى وفد من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وعدد من السفراء والقناصل المعتمدين لدى الجمهورية الإيطالية والفاتيكان ومنظمات الأمم المتحدة، وجمهور غفير من الإعلاميين والأكاديميين والمهتمين بالفنون.

ويسهم «مشروع فاطمة بنت محمد بن زايد» في تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة من خلال تمكين أكثر من 4000 حرفية متخصصة في إنتاج السجاد اليدوي الأفغاني.. حيث يتيح المشروع فرص عمل في مجال صناعة السجاد بالمنازل من دون تحمل السيدات عناء التنقل ويلعب دوراً حيوياً في مكافحة البطالة في أفغانستان والتي بلغت معدلاتها 65% خلال الفترة الماضية.

ويعد المشروع نموذجاً لمشروعات التنمية المستدامة في أفغانستان حيث إن 90% من العاملات بالمشروع من النساء 30% منهن من الأرامل.

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