وفد «الأعلى للأمومة والطفولة» يختتم زيارته لجزيرة سقطرى

سقطرى (وام)

اختتم وفد من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة زيارة ناجحة لجزيرة سقطرى، نظم خلالها عدداً من الأنشطة والمحاضرات التثقيفية والتوعوية لأمهات وأطفال الجزيرة.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن الزيارة كانت ناجحة بامتياز بفضل التوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي كانت تتابع زيارة الوفد والنجاح الذي حققه من خلال تنظيم محاضرات تثقيفية توعوية للأمهات والأطفال نالت إعجاب الجميع وأقبلن عليها باهتمام كبير.

وأوضحت أن الوفد زار خلال أربعة أيام من جولته أكثر من عشر مناطق في سقطرى، والتقى مع الأهالي خاصة الأمهات والأطفال وتعرف على احتياجاتهم والصعوبات التي تعاني منها المرأة بشكل عام في الجزيرة.

وذكرت أن أعضاء الفريق استمع إلى الأمهات والأطفال هناك عن المستشفيات المقامة في الجزيرة والتخصصات الطبية المتعلقة بالأم والطفل ومعرفة احتياجاتها خاصة مستشفى خليفة بن زايد آل نهيان الذي أقامته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وقد أشاد أهالي سقطرى بالمساعدات القيمة التي تقدمها دولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق بصفة عامة ولجزيرة سقطرى، خاصة، وبدور سمو الشيخة فاطمة «أم الإمارات» في دعم الأمهات والأطفال في الجزيرة.

وقام وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي ضم فريقاً طبياً من المستشفى الطبي الجديد في أبوظبي بزيارة أكثر من عشر مناطق في جزيرة سقطرى، التقى خلالها بالأهالي، ونظم محاضرات تثقيفية توعوية للأمهات والأطفال، وتركزت معظمها على الجوانب الصحية الضرورية التي تستهدف صحة الأم ما قبل وبعد الولادة.

وكان وفد من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قد زار جزيرة سقطرى مؤخرا لإقامة حملات ومبادرات توعوية وتثقيفية تتعلق بمواضيع الصحة العامة التي تخص الأم والطفل، ومساعدتهم على اتباع الأساليب الصحية والوقائية الضرورية للأم قبل وبعد الولادة.

ووفرت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية كافة التسهيلات للوفد ليتسنى له تسهيل إجراءات الزيارة وتنظيم المحاضرات وتوفير الدعم الفني واللوجستي للفريق الزائر.

وبدعم من مؤسسة خليفة زار الوفد مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والتقى خلال الزيارة بإدارة المستشفى، واستمع إلى شرح حول أهم الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى لأهالي سقطرى.

ونظم وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة محاضرة توعوية لأهالي منطقة القرية في سقطرى تركزت حول موضوع الصحة العامة للأمومة والطفولة.

كما زار الوفد منطقة محفيرهن، ثم زاحق ثم ستيرو ثم ديكسم، وتمت إقامة تجمعات ومحاضرات توعوية وتثقيفية حول صحة الأم والطفل وتوزيع الهدايا على الأطفال والأمهات.

وخلال اليوم الثالث من الزيارة، قام الوفد بزيارة إلى منطقة قاضب، ثم ديحم، ثم منطقة حاله حيث استمرت المحاضرات والمبادرات ذاتها بما يساهم في تثقيف وتوعية المرأة السقطرية، ووزع أعضاء الوفد الهدايا والكتيبات الإرشادية على الأطفال.