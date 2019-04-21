«دبي العطاء» تجدد المدرسة الأهلية الخيرية للبنات في الشارقة

دبي (الاتحاد)

قامت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أمس بتنظيم أحدث دورة من مبادرة «التطوع في الإمارات 2019»، دعماً لمدرسة الأهلية الخيرية للبنات بمنطقة الناصرية في إمارة الشارقة، وشهدت هذه الدورة مشاركة 150 متطوعا ساعدوا في أعمال تجديد المدرسة، وذلك بهدف تحسين البيئة التعليمية لـ1,500 طالبة.

وكجزءٍ من هذه المبادرة، قدم المتطوعون اللوازم العملية للمدرسة، بما في ذلك تركيب 750 طاولة وكرسياً للطالبات، وطابعات ليزرية، وأجهزة عرض البيانات، وبالإضافة إلى تركيب معدات التعليم الأساسية، كما قام المتطوعون أيضاً بتزويد قاعة المعلمين بـ 40 مكتباً ومقعداً، فضلاً عن إضفاء لمسة نابضة بالحياة على الفصول الدراسية والممرات من خلال رسم الزخرفات والجداريات التعليمية، منشئين بذلك بيئة مساعدة للتعليم. علاوة على ذلك، تم تجديد مختبر العلوم بالكامل من خلال تركيب خزانات وطاولات وكراسي وثلاجات ومغاسل جديدة، بالإضافة إلى معدات مخبرية أخرى.

وقال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: «قمنا في شهر مارس بإطلاق الدورة الأولى من مبادرة ’التطوع في الإمارات 2019‘ في دبي بهدف تجديد وترميم المدارس إحدى المدارس غير الربحية، ويسعدنا أن ننظم الدورة الثانية اليوم في المدرسة الأهلية الخيرية للبنات في الشارقة».