«البرلمانية الآسيوية» توافق على مقترحات لـ «الشعبة الإماراتية»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي مشاركتها في اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، التي نظمها مجلس الدوما بجمهورية روسيا الاتحادية في مدينة ناريان مار خلال الفترة من 18 - 21 أبريل الجاري، بمشاركة 21 دولة، والتي وافقت على عدد من المقترحات الإماراتية.

ومثل وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كل من: حمد عبدالله بن غليطة الغفلي، والمهندسة عزة سليمان بن سليمان، والدكتورة نضال محمد الطنيجي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وقال حمد الغفلي: جرى خلال الاجتماع مناقشة دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور البرلمانات في الجمعية الآسيوية في تنفيذها، فضلا عن عدد من القرارات بشأن القضاء على الفقر وبشأن المياه والصحة العامة في آسيا للجميع، وبشأن القضايا البيئية، وإنشاء سوق الطاقة الآسيوي، ومشروع قرار سوق الطاقة المتكاملة الآسيوية.

وقالت المهندسة عزة سليمان: «الدبلوماسية البرلمانية واحدة من أهم الأدوات الاستراتيجية لدعم توجهات السياسة الخارجية وإبراز تنافسية دولة الإمارات على مختلف الصعد، لافتة إلى أن مشاركة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماعات المذكورة تأتي في هذا الإطار، لاسيما ترحيب الدول المشاركة باقتراحاتنا واعتمادها دليلا عمليا على ذلك»، وأضافت: «تم خلال الاجتماعات الأخذ بمقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية الخاصة بمشروع قرار سوق الطاقة الآسيوية المتكاملة ومشروع قرار الشؤون المالية وضمان الجهود لتحقيق النمو الاقتصادي، ومشروع قرار بشأن القضاء على الفقر وآخر بشأن دور برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة».

من جانبها، قالت الدكتورة نضال الطنيجي «تم الانتهاء من مناقشة جميع المواضيع الواردة في جدول الأعمال وتم اعتماد جميع التعديلات».