«التسامح في القوانين والتشريعات» ينطلق الأربعاء بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم وزارة التسامح بالتعاون مع المركز الدولي للقانون والدراسات الدينية بجامعة بريغهام يونغ بالولايات المتحدة الأميركية، وكلية القانون بجامعة الإمارات الأربعاء المقبل وعلى مدار يومين، المؤتمر الدولي «مفهوم التسامح في النظم والتشريعات والقوانين» والذي يتناول خلال جلساته العامة والمتخصصة بحث كافة التشريعات والأفكار المتعلقة بالتسامح والكرامة الإنسانية من المنظور القانوني والفلسفي والديني، ويشارك في المؤتمر خبراء دوليون من كافة أنحاء العالم في مجال القانون الدستوري وحقوق الإنسان.

ويهدف المؤتمر إلى إعداد تصور عام لاستراتيجيات تنفيذية للأطر التشريعية المحلية والدولية، كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على المبادئ الواردة في وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك والتي قام بتوقيعها مؤخراً في أبوظبي، فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وإعلان بونتا ديل إستي بشأن الكرامة الإنسانية للجميع في كل مكان، لتتحول إلى أطروحات قانونية يمكن لكافة دول العالم الاستفادة منها من خلال التشريعات والقوانين على المستويين المحلي والعالمي.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح: «إن تنظيم الإمارات لهذه النوعية من المؤتمرات العالمية المتخصصة إنما يؤكد مكانة الدولة كعاصمة عالمية للتسامح»، موضحاً أن «العدد الكبير من الخبراء العالميين المشهود لهم بالكفاءة والموضوعية المشاركين في المؤتمر يؤكد قدرة المؤتمر على الخروج بنتائج وتوصيات يمكن أن تكون مفيدة للمشرعين حول العالم فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي تعزز قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر ونبذ العنف والتطرف، وحماية الكرامة الإنسانية».

وأضاف معاليه: «إن المؤتمر تحتضنه أبوظبي على مدى يومين وتطرح خلاله عشرات الأوراق البحثية والجلسات المتخصصة التي تركز على طرح كافة التشريعات الأممية والمحلية، كما تطرح التجارب العالمية والتشريعات المحلية والقوانين الحالية المنظمة»، معبراً عن أمله بأن «يخرج المؤتمر برؤية شاملة تعزز حقوق الإنسان وتحترم السيادة الوطنية لكل دولة مع الحرص على تعزيز الكرامة الإنسانية».

ويطرح اليوم الأول للمؤتمر كافة الموضوعات التي ستتم مناقشتها من خلال عدة محاضرات وأوراق عمل، ويبدأ المؤتمر بعدة كلمات عامة، حيث يقدم الدكتور: كول درهام مدير مؤسس، المركز الدولي للدراسات القانونية والدينية بكلية بريغهام للقانون بالولايات المتحدة الأميركية كلمته حول «الكرامة الإنسانية والتسامح كعنوان رئيسي للموضوعات المطروحة خلال المؤتمر»، ثم يتناول جان فيجل المبعوث الخاص للحريات الدينية خارج الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية موضوع «الأخوة والكرامة الإنسانية: الجذور والثمار لحقوق الإنسان»، وبعده يتحدث تور ليندهام المركز النرويجي لحقوق الإنسان، ويطرح «التسامح والاحترام والكرامة الإنسانية من خلال البحث عن أرضية مشتركة في مجال حقوق الإنسان»، ثم يتحدث معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، في الكلمة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر ليطرح الخطوط العريضة والأهداف المرجوة من المشاركين فيه.

وتتناول أول الجلسات العامة للمؤتمر «التجربة الوطنية الإماراتية حول التسامح» من خلال أطروحات يقدمها القاضي أحمد سعيد النقبي رئيس محكمة بمحكمة أبوظبي الاستئنافية الاتحادية، ويتناول «تطبيق القوانين والقواعد الاتحادية المتعلقة بالتسامح»، ثم يتناول الدكتور محمد الدقاق، مستشار قانوني، وزارة الخارجية الحراك القانوني والتشريعي لدولة الإمارات «من قانون خطاب الكراهية 2015 حتى إعلان أبوظبي».

أما الجلسة العامة الثانية، فتطرح موضوع «حقوق الإنسان وحرية الدين والاعتقاد» الجزء الأول، وتبدأ الجلسة بأطروحة حول «الكرامة وحرية الدين والاعتقاد: منظورات مقارنة» يقدمها الدكتور جيرارد روبرز، أستاذ القانون العام، القانون الكنسي، وفلسفة الدولة والقانون الدستوري بجامعة تريور، وزير العدل في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية، ثم يلقي الدكتور ماركو فنتورا، أستاذ القانون بجامعة سيينا، ومدير مركز الدراسات الدينية، فونداتسيوني برونو كيسلر كلمة حول «الدين، الابتكار، والمشاركة: تحديات المجتمع المتسامح»، فيما تطرح الدكتورة جنان بستكي، أستاذ مساعد في القانون الدولي بكلية القانون، جامعة الإمارات رؤية شاملة حول «الحريات الدينية، الحد من خطاب الكراهية، وتعزيز التسامح: دراسات مقارنة».

وتتناول الجلسة العامة: الكرامة وحقوق الإنسان وحرية الدين والاعتقاد - والجزء الثاني «مفهوم الكرامة الإنسانية في سياق القوانين الدولية لحقوق الإنسان»، ويقدمها الدكتور محمد الموسى أستاذ مساعد في القانون الدولي بجامعة الإمارات، ثم يتحدث الدكتور عامر الحافي أستاذ الدراسات الدينية بجامعة آل البيت، وباحث أكاديمي في المعهد الملكي لدراسات الأديان بالأردن عن «التسامح في النصوص الدينية».

وتركز فعاليات اليوم الثاني على تعزيز الكرامة والتسامح عن طريق القانون: نحو مبادرات قانونية عملية، ويقدمها الدكتور كول درهام الذي يقوم بتشكيل مجموعات عمل تركز على وضع عدة مبادرات عملية حول التشريعات المتعلقة بالتسامح.