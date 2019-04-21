نهيان بن مبارك يستعرض مع وفد برلماني أسترالي العلاقات بين البلدين

أبوظبي (وام) استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بقصره مساء أمس الأول، أعضاء البعثة التجارية للمجلس الأسترالي الخليجي، برئاسة معالي مارك فيل الذي شغل سابقاً منصب وزير التجارة ونائب رئيس الوزراء في الحكومة الأسترالية.

واستعرض معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان مع أعضاء الوفد الأسترالي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، والعمل على زيادة الاستثمار في المجالات التي تعود بالنفع لصالح البلدين والشعبين الصديقين.من جهته، أكد معالي بيتر واتسون أهمية تبادل الزيارات بين الوفود الأسترالية والإماراتية، مشيراً إلى أن هذه الزيارات من شأنها أن تقوي العلاقات بين البلدين. وأضاف: أن الهدف من هذه الزيارة هو السعي لجمع ممثلي القطاعات الحكومية والدبلوماسية والخاصة لتحقيق تبادل تجاري أفضل وتعاون أكبر.

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