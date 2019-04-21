446 مليون درهم تكلفة مشاريع لـ «البنية التحتية»

علي الهنوري (الشارقة)

تنفذ وزارة تطوير البنية التحتية خلال العام الجاري، حزمة من المشاريع في الدولة بتكلفة إجمالية تبلغ 446 مليون درهم، تشمل شبكات طرق ومباني اتحادية لمختلف الوزارات والهيئات الاتحادية، يتم إنجازها نهاية العام الحالي والمقبل، ومن أبرزها مشروع «إرث المستقبل» الذي يدعم منظومة المعرفة في مجال البنية التحتية، ويسلط الضوء على مسيرة الدولة منذ التأسيس بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وسيكون المشروع المعرض الدائم لمشاريع البنية التحتية، الذي تشرف على تنفيذه الوزارة ضمن مبناها في المنطقة الجنوبية، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 30%، بتكلفة 16 مليوناً و241 ألفاً و480 درهماً.

ويمثل المبنى أحد أهم مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تسليط الضوء على الدور البارز لمؤسسي نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك دور الوزارة في دعم منظومة البنية التحتية باعتبارها الذراع التنفيذية للحكومة، وسيركز «إرث المستقبل» على إثراء منظومة المعرفة في مجال البنية التحتية، ومراحل تطورها، منذ تأسيس الدولة في 1971، وتقلد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مقاليد الحكم، كما سيكون له دور في عملية استشراف الحلول المستقبلية لمواجهة التحديات وكيفية التأقلم مع التغير المتسارع في مجال احتياجات البنية التحتية الداعمة لمتطلبات التنمية الشاملة، والتي ستساهم في تعزيز مكانة الدولة في المؤشرات التنافسية.

ويمثل المعرض منصة حاضنة لإنجازات الدولة في مجال البنية التحتية منذ التأسيس، كما يدعم مفهوم استشراف المستقبل من خلال تفاعل الزائرين والاستفادة من أفكارهم وتصورهم المستقبلي، ويساهم في تعريف الأجيال بدور الحكومة في تطوير قطاع الإنشاء باستخدام الواقع المعزز الافتراضي من الجيل الرابع، في الوقت الذي سيكون مفتوحاً أمام الزوار من داخل دولة الإمارات والزوار من خارج الدولة، للاطلاع على الإنجازات التي تحققت في مجال البنية التحتية على مدار العقود الأربعة الماضية.

وفيما يتعلق بشبكات الطرق فقد بلغ معدل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق (E88) الشارقة - الذيد - مسافي، من طريق البطائح، منذ بدء العمل فيه في ديسمبر الماضي وحتى الآن 6.56 % تقريباً، فيما تبلغ تكلفته الإجمالية 82.1 مليون درهم، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع يوليو 2020.

وكشفت المهندسة منيرة عبد الكريم مدير المنطقة الجنوبية في وزارة تطوير البنية التحتية لـ «الاتحاد»، عن أن المرحلة الثانية من المشروع الذي يقع في منطقة البطائح بالشارقة تستهدف توسعة الطريق المحلي القائم، والمكون من حارة واحدة لكل اتجاه والذي يربط كلاً من التقاطع رقم 10 على طريق الشارقة ــ الذيد (E99)، مع تقاطع على طريق الشارقة مليحة (E102).

وقالت :«يقع المشروع ضمن إمارة الشارقة في منطقة البطائح، يهدف المشروع إلى توسعة الطريق المحلي القائم، المكون من حارة لكل اتجاه، والذي يربط كل من التقاطع رقم (10) على طريق الشارقة الذيد (E88) وتقاطع محافز على طريق الشارقة مليحة (E102) عن طريق إزالة الطريق القائم، وإنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه وطول الطريق المقترح حوالي 13 كيلومتراً، وتوفير أكتاف طريق داخلية وخارجية، مع إنشاء جسر جديد يمر فوق طريق خورفكان الجديد، بالإضافة إلى تنفيذ مستلزمات السلامة المرورية وتنفيذ شبكات تصريف المياه وشبكات إنارة الطرق، وأوضحت أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع تطوير شارع يتضمن تقاطع جامع الشيخ زايد في عجمان، مشيرة إلى أن تكلفته التقديرية تبلغ 49 مليوناً و500 ألف درهم، ومن المتوقع إنجازه خلال الربع الثالث من عام 2020، حيث بلغت نسبة الإنجاز 23.77%.

ولفتت المهندسة عبد الكريم إلى أن المشروع يتكون من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق عند تقاطع مسجد الشيخ زايد، ليصبح ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه، وبطول تقريبي يبلغ 2.5 كيلو متر، وتشمل أعمال المشروع ، تطوير التقاطع ليصبح حراً، بهدف تحسين الحركة المرورية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة العابرة إلى إمارة رأس الخيمة والاتجاهات الأخرى، ما يسمح كذلك بانسيابية الحركة المرورية بشكل أكبر.

وقالت: إن المشروع الذي تنفذه الوزارة، وفق أرقى المواصفات العالمية المعتمدة في مجال الطرق، يتضمن إنشاء جسر يخدم القادمين من عجمان، والمتجهين إلى رأس الخيمة، الأمر الذي يدعم شبكة الطرق، ويسهم في تحقيق انسيابية مرورية عالية في جميع الاتجاهات.

وأضافت بأن الوزارة ضمن برنامجها الاستثماري الخاص بمشاريع المباني الحكومية، تنفذ حالياً مشروع سور قيادة قوات الأمن الخاصة -الوحدة الثانية -سيح المهب -الذيد –الشارقة بتكلفة 18 مليوناً و655 ألفاً و315 درهماً.

وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ مشروع إنشاء وإنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، بتكلفة تقديرية تبلغ 167 مليوناً و264 ألفاً و712 درهماً، لافتة إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع، حتى فبراير الماضي، وصلت إلى 17%، حيث بدأ العمل به مطلع يوليو الماضي، ومن المتوقع إنجازه خلال يونيو 2020.

وحول أبرز الابتكارات التي ترتكز عليها عمليات الإنشاء، والمواد المستخدمة والاستدامة، أفادت عبدالكريم بأن الوزارة تطبق مبادرة «مشروع 360»، الذي يعتمد على استخدام الواقع الافتراضي والمعزز، في متابعة سير الأعمال بالموقع الإنشائي والمراقبة عن بُعد، إضافة إلى استخدام شاشات لعرض بيانات المشروع ومراحل إنجازه لتتبعه عن بُعد، واستخدام طائرة من دون طيار لتصوير ومراقبة أعمال الإنشاء في المشروع.وأضافت بأن المشاريع تتضمن تنفيذ الوزارة مشروع إنشاء وإنجاز مبنى الهيئة للهوية والجنسية بإمارة الشارقة، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه ما يزيد على 64%، ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري.