استئصال أورام المستقيم بلا جراحة بـ «خليفة التخصصي»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تمكن مستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة، من استخدام تقنيات جديدة لاستئصال أورام المستقيم بلا جراحة من خلال دمج العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي الموجه بالرنين المغناطيسي، باستخدام جهاز viewray الأحدث عالمياً، كإضافة جديدة للمستشفى على خدماته الطبية المتعددة.

وأوضح اختصاصي الأورام في المستشفى الدكتور «انتايك لي» أن استخدام هذه التقنية في المستشفى يأتي لأهميتها في الحد من المضاعفات التي يعاني منها المريض في مثل هذه العمليات الحساسة، بما يجنبه فقدان الدم والمضاعفات التي تصيب المستقيم وتقرح الجروح، فضلا عن إمكانية مغادرة المريض للمستشفى بشكل أسرع والعودة إلى حياته الطبيعية.

وأشار، إلى أن المستشفى استخدم التقنية الجديدة مع مريضة تم تشخيص إصابتها بسرطان في المستقيم منذ عامين، وكان لا بد من استئصاله من فتحة الشرج، لكنها بدلاً من ذلك تم إخضاعها إلى العلاج الكيميائي لمدة 5 أسابيع ونصف، ثم خضعت لجلسات بالعلاج الإشعاعي الموجه بالرنين المغناطيسي عبر جهاز View Ray، وأظهرت تقييمات الاستجابة عبر التنظير مع الخزعة والرنين المغناطيسي والفحص الرقمي للمستقيم، اختفاءً تاما للسرطان، لافتا إلى أن المريضة لم تخضع لعملية جراحية وتخضع حالياً لفحوصات متابعة منتظمة، وقد عادت لممارسة حياتها الطبيعية دون أية آثار لسرطان المستقيم.

وأوضح اختصاصي الأورام أن المستشفى يضم أجهزة متطورة لاكتشاف أورام المستقيم وكافة أمراضه، وتشمل أجهزة الرنين المغناطيسي والتصوير الضوئي وعمليات التنظير الاستكشافية.

وذكر أنه رغم مضي فترة قليلة نسبيا على تدشين جهاز viewray إلا أنه تم خلاله إجراء جلسات لمرضى يعانون من أورام المستقيم والدماغ وسرطان الثدي والبروستاتا وبطانة الرحم وكذلك سرطان العظام.

وبين أن الإصدار الجديد من جهاز viewray يتميز بإمكانية رؤية الأورام من ثلاثة اتجاهات، مما يمكن الأطباء من تحديد الورم وتوجيه حزمة الأشعة على الورم بشكل دقيق وتتبع حركته، كما يتميز بدقة تصوير وسرعة عالية جدا وبدون تأثيرات جانبية على المريض، ويعمل الجهاز وفق أسلوب حديث لرصد وتقييم وتعديل مقدار الجرعة المقدمة أثناء العلاج الإشعاعي.

ولفت إلى أن الجهاز يعد فريداً من نوعه، حيث يقوم بتصوير الأنسجة بالرنين المغناطيسي وتوفير العلاج الإشعاعي في آن واحد، بالإضافة إلى استهداف أكثر من نسيج وعلاجه في نفس الوقت، حيث يتبع الجهاز نهجاً جديداً لمراقبة وتقييم واختيار جرعة العلاج المناسبة أثناء العلاج الإشعاعي، علاوة على توفير صور عالية الجودة للنسيج الرخوي قبل العلاج.