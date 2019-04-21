3 ملايين و875 ألف نخلة تستفيد من خدمات المكافحة بالظفرة

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

استفادت جميع مزارع الظفرة من خدمات المكافحة المتكاملة التي تقدمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث بلغ عدد النخيل المستفيدة من هذه الخدمات نحو 3,875,302 نخلة، وتم اصطياد 663,970 سوسة نخيل حمراء، كما تم اصطياد عدد181,809 حفار ساق النخيل، وتم اصطياد عدد 396,013 حفار عذوق النخيل في عام 2018.

كذلك تم استهداف الآفات ذات التأثير السلبي على أشجار النخيل مثل حفار ساق النخيل ذي القرون الطويلة، وحفار عذوق النخيل، وسوسة النخيل الحمراء، ودودة البلح الصغرى، وحلم الغبار وتم تركيب عدد 11698 مصيدة ضوئية في المزارع تعتمد النظام المبتكر من المركز للمصائد الضوئية الجافة، كما تمت إزالة 2326 نخلة مصابة إصابات بالغة في 208 مزارع على مستوى منطقة الظفرة وتم فرم هذه الأشجار وتحويل ناتج الفرم لإعادة تدويرها كسماد عضوي.

وتمثل خدمات الإدارة المتكاملة لآفات النخيل واحدة من الخدمات الاستباقية التي تنفذها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لحماية الثروة الوطنية من أشجار النخيل في كافة مزارع إمارة أبوظبي وزيادة إنتاج التمور الذي يمثل أحد المنتجات الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعمل المركز على تطبيق نظم الإدارة المتكاملة لخدمات النخيل وتوعية المزارعين بطرق رعاية أشجار النخيل من بداية الموسم وحتى جني الثمار، كما يعمل على تطبيق نظم المكافحة المتكاملة للآفات التي تصيب أشجار النخيل وتنفيذ عمليات المكافحة وفقاً لنتائج المسح الشامل لمزارع النخيل بإمارة أبوظبي والذي شمل 6.8 مليون نخلة في 22572 مزرعة على مستوى الإمارة للكشف عن النخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء والحفارات غيرها من الآفات.

وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تمكين المزارعين المحليين للنهوض بزراعتهم والارتقاء بمهاراتهم وخبراتهم من خلال العديد من البرامج والمشاريع التي تنفذها على مدار العام إلى جانب الخدمات الفنية والإرشادية التي تقدمها لهم في سبيل تطوير مزارعهم وتعزيز الإنتاج فيها.

كما يمثل التطبيق الزراعي الذي أطلقته الهيئة مؤخراً عبر متاجر التطبيقات للهواتف الذكية باسم «دليل الإرشاد الزراعي» أهمية كبيرة في توجيه المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بشكل خاص وأفراد المجتمع بشكل عام لأفضل الممارسات ذات الصلة بالزراعة والإنتاج الحيواني والرفق بالحيوان .