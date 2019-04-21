

أمل العامري -القاهرة احتفلت اكاديمية الألسن برئاسة د.ايمن سلامه وبحضور مجلس أمناء الاكاديمية بمنح ابراهيم طاهر البغلي الدكتوراه الفخرية من جامعة ديلاور الامريكية في إدارة الأعمال تقديرا لمسيرته العملية والإنجازات التي حققها في جميع المناصب التي تولاها.

كما منحته الاكاديمية درع التميز تقديرا لعطاؤه الانساني ورعايته المستمرة ل كبار السن من خلال تأسيسه ورئاسته للجمعية الخيرية الكويتية لرعاية وتأهيل المسنين ، ورعايته ل جائزة الابن البار بدولة الكويت .

من جانبه أكد د.ايمن سلامه رئيس اكاديمية الألسن ان مهرجان الإسماعيلية لتكريم المبدعين يقام سنويا بهدف إلقاء الضوء على الإنجازات والابداعات المصرية ، ولكن في هذا العام تم دعوة عدد من الشخصيات العربية الذين لهم دور اجتماعي وانساني على رأسهم دكتور ابراهيم البغلي رئيس مبرة الابن البار بدولة الكويت، والدكتور طلال الرشيد رئيس جمعية اصدقاء البيئة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمد العجلاني سفير النوايا الحسنة ، ود.عبدالرزاق التركي من السعودية ، مشيرا إلى أنهم جميعا يستحقون التكريم ، ويستحقون ان نضعهم قدوة

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كانت هذه تفاصيل خبر احتفالية المبدعين بالإسماعيلية تكرم أصحاب التميز برعاية الاتحاد الدولي للمنجزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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