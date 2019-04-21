الامارات | «المعاشات»: العقوبة التأديبية تحرم المؤمّن عليه من ربع مكافأة نهاية الخدمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «المعاشات»: العقوبة التأديبية تحرم المؤمّن عليه من ربع مكافأة نهاية الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأحقية المواطن المؤمّن عليه في الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب (في حال عمله بعد التقاعد)، بشرط أن يقضي المواطن ما لا يقل عن 25 سنة في وظيفة بالقطاع الحكومي، فيما حددت الهيئة أربع مراحل للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدة أنه لا يجوز حرمان الموظف منها إلّا في حالة صدور عقوبة تأديبية من جهة العمل جرّاء مخالفة ارتكبها الموظف، على ألّا يقتطع أكثر من ربع قيمتها.

وتفصيلاً، أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حملة توعوية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لتعريف المواطنين بآليات وإجراءات الحصول على المعاش التقاعدي ومكافآت نهاية الخدمة، تضمنت قائمة بنسب المعاش التقاعدي من قيمة رواتب حساب المعاش، قياساً بعدد سنوات الخدمة.

ويعد راتب حساب المعاش هو الراتب الذي تخصم منه الاشتراكات التأمينية، ويؤخذ بمتوسطه لاحتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وتختلف قيمة مكونات الراتب بحسب اختلاف قطاعات العمل.

وتحدثت الحملة التي نشرت تحت عنوان «محطات مهمة في مسيرة المؤمّن عليه التأمينية» عن مراحل استحقاق المعاش التقاعدي، أولها للمواطنين الذين أتموا 15 سنة خدمة مع بلوغ سن الإحالة للتقاعد، حيث تمنح المؤمّن عليه المعاش بنسبة 60% من راتب حساب المعاش، والثانية لمن بلغت مدة خدمته 20 سنة، حيث ترتفع نسبة المعاش إلى 70%، وتزداد بواقع 2% عن كل سنة إضافية.

وذكرت الهيئة أن المواطن، الذي بلغت مدة خدمته 25 سنة، يحصل على المعاش التقاعدي بنسبة 80% من راتب حساب المعاش، مؤكدة أن هذه الفئة يحق لها الاستفادة من ميزة الجمع بين المعاش والراتب إذا كانت مدة الخدمة في قطاع حكومي.

وأشارت إلى أن أداء المواطن 35 سنة في الخدمة يجعل المؤمّن عليه مستحقاً للمعاش بنسبة 100% من الراتب، على أن يمنح مكافأة بواقع ثلاثة أشهر من راتب حساب المعاش، عن كل سنة يقضيها المؤمّن عليه بعد 35 سنة.

وحددت الهيئة أربع مراحل لاستحقاق المواطن مكافأة نهاية الخدمة، أولها عند انتهاء السنة الأولى من الخدمة، التي تمثل الحد الأدنى من مدد الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه المكافأة، والثانية لمن أتموا خمس سنوات من الخدمة، إذ يستحقون المكافأة بواقع شهر ونصف الشهر عن كل سنة من راتب حساب المكافأة.

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وأوضحت الهيئة أنه بعد قضاء المؤمن عليه 10 سنوات خدمة، يرتفع حساب المكافأة إلى شهرين عن كل سنة، بينما من تخطَّ الـ10 سنوات يستحق مكافأة بقيمة ثلاثة أشهر عن كل سنة من السنوات التي تزيد على الـ10 الأولى.

وذكرت الهيئة أن مكافأة نهاية الخدمة تُصرف للمؤمّن عليهم عند غياب شروط استحقاق المعاش التقاعدي، فور انتهاء خدماتهم، متى بلغت مدة الاشتراكات في التأمين عاماً كاملاً فأكثر، وذلك طبقاً للشروط الواردة في المادة (16) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته، موضحة أن قيمة المكافأة للمؤمّن عليه تُصرف بواقع راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى لاشتراك المؤمّن عليهم، وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، ثم راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك (المقصود بالراتب هنا، هو راتب حساب المعاش، ويؤخذ بالمتوسط لآخر ثلاث سنوات عمل).

وأشارت إلى أنه يشترط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة أن يكون المؤمّن عليه من مواطني الدولة، وأن يكون مسجلاً من قبل جهة عمله لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وألّا تقل مدة اشتراكه في الهيئة عن سنة، مؤكدة أنه في حال وفاة المؤمّن عليه تُؤدّىَ المكافأة المستحقة عن مدة خدمته إلى المستحقين عنه من الورثة، وفقاً للأحكام المقررة في القانون بالنسبة للمعاش، وطبقاً للتوزيع الوارد به، وإذا لم يكن هناك ورثة مستحقون عن المؤمّن عليه المتوفى، يتم توزيع هذه المكافأة حسب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.

وشددت الهيئة على أنه يجوز حرمان المؤمّن عليه أو صاحب المعاش من مكافأة نهاية الخدمة في حال معاقبته إدارياً بقرار تأديبي صادر عن جهة عمله، لارتكابه مخالفة في العمل، قبل انتهاء خدمته، مؤكدة في الوقت ذاته على أنه لا يجوز الخصم من مكافأة نهاية الخدمة أو الحجز عليها إلّا وفاءً لنفقة محكوم بها، أو لسداد ما هو مطلوب من المؤمّن عليه للحكومة، لسبب يتعلق بأداء عمله، أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق. وقالت: «في جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الخصم في هذه الحالات ربع المكافأة، وتكون الأولوية لدين النفقة»، موضحة أن عملية صرف هذه المكافأة تتضمن ثلاث خطوات، أولاها تقديم جهة العمل نموذج نهاية الخدمة الإلكتروني فور انتهاء خدمة المؤمّن عليه، والثانية تقوم خلالها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بمراجعة صحة الطلب والمستندات المرفقة، ثم ترسل رسالة إلى جهة العمل والمؤمّن عليه، تفيد بتأكيد أو رفض استلام الطلب، بينما المرحلة الأخيرة، في حال استيفاء الشروط وقبول استلام الطلب، إذ تقوم الهيئة باحتساب قيمة المكافأة، واتخاذ إجراءات صرفها خلال 14 يوم عمل.

راتب حساب المعاش تخصم منه الاشتراكات التأمينية ويؤخذ بمتوسطه لاحتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة.

مكافأة نهاية الخدمة

لفتت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى أن مكافأة نهاية الخدمة تُحتسب على أساس راتب حساب المعاش، الذي يتم احتسابه للقطاع الحكومي، من خلال متوسط راتب حساب الاشتراك عن آخر ثلاث سنوات من الخدمة، بينما للقطاع الخاص يتم احتساب متوسط راتب حساب الاشتراك عن آخر خمس سنوات من الخدمة.