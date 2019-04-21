الامارات | 24 مبرد مياه شرب على شواطئ أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مبرد مياه شرب على شواطئ أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، تركيب مبردات لمياه الشرب على شاطئ الكورنيش وشاطئ الحديريات، بهدف إسعاد رواد الشواطئ، وتوفير مصادر صحية لمياه الشرب في هذه المرافق الترفيهية العالمية المواصفات، حيث تم تركيب 12 مبرداً على شاطئ الكورنيش، و12 مبرداً على شاطئ الحديريات.

وأشارت إلى أن المشروع يعبر عن التزامها بإيجاد أفضل المرافق الترفيهية المتكاملة، كما يندرج ضمن المبادرات التي تسهم في إسعاد المجتمع، وتحويل مرافق أبوظبي الترفيهية إلى وجهة مفضلة لدى سكان أبوظبي وزوارها وسياحها.

وأوضحت البلدية أن مبردات المياه الجديدة تتميز بمواصفات عالية من الأمان لمستخدميها.