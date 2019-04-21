الامارات | «مستقبل الذكاء الاصطناعي» يبحث تعزيز ريادة دبي في القطاعات المستقبلية

شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل الذكاء الاصطناعي» يبحث تعزيز ريادة دبي في القطاعات المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش مجلس دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي، في اجتماعه الأول الذي عقد برئاسة وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عمر سلطان العلماء، خطط وتوجهات تعزيز ريادة دبي في القطاعات المستقبلية، وبحث دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة دبي كمدينة مستقبلية عالمية.

ويهدف مجلس دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي، أحد مجالس دبي للمستقبل التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، إلى تعزيز وعي القطاعين الحكومي والخاص بأهمية تبني التكنولوجيا الحديثة في المجالات الحيوية، مثل التعليم والصحة وريادة الأعمال والابتكار، فضلاً عن دعم الأبحاث الرامية إلى تهيئة بنية تشريعية وتنظيمية، تلبي احتياجات الجهات المعنية كافة.

وأكد العلماء أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تركز على توفير بيئة محفزة وحاضنة لاقتصاد معرفي مستقبلي مستدام، يتيح الفرص للشركات الناشئة والمواهب الشابة، لتأسيس أعمال تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لتطوير مختلف القطاعات الحيوية.

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وأشار إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية والحكومية والخاصة، لتأسيس قطاعات جديدة، واحتضان الأفكار والمواهب الواعدة، وجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وناقش أعضاء مجلس دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي، خلال اجتماعه الأول، أبرز التحديات المحلية والعالمية التي تواجه قطاع الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في مجال التشريعات والقوانين التنظيمية، واستعرضوا أبرز التطورات في هذا القطاع، في الجوانب الحكومية والاقتصادية.

استشراف مستقبل دبي لـ 50 عاماً

كان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أطلق مجالس دبي للمستقبل، لتشكل منصة لاستشراف وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في مدينة دبي، خلال الـ50 عاماً المقبلة. وستشهد المجالس إطلاق مبادرات نوعية هادفة إلى تطوير حلول للتحديات على المستويين الوطني والعالمي، إضافة إلى إعداد تقارير ودراسات سنوية، تسلط الضوء على أهم القضايا الراهنة والفرص المتوقعة، والإسهام في إعداد أطر العمل والخطط الاستراتيجية لتنفيذ المقترحات.