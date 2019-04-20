ريم الهاشمي تتفقد مراكز توزيع الغذاء على لاجئي الروهينجا

دكا (وام)

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، على رأس وفد من الدولة، فريقاً تابعاً للأمم المتحدة في بنجلاديش، واستمعت من أعضائه إلى شرح حول الاحتياجات الإنسانية للاجئي الروهينجا في مخيماتهم بمنطقة كوكس بازار، حضر اللقاء، سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، وساعد محمد المهيري، سفير الدولة لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية.

وتفقدت معاليها والوفد المرافق لها ضمن زيارتها لبنجلاديش، مراكز توزيع الغذاء التي يشرف عليها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة واستخدامه البصمة والبطاقات الإلكترونية لتوزيع الغذاء على المستفيدين من لاجئي الروهينجا، إلى جانب تطبيقه تقنيات البلوك شين في هذا الشأن، كما زارت معاليها محطة معالجة المياه التي تشرف على تنفيذها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وكانت الإمارات قد نفذت مشروعاً العام الماضي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم خدمات الإيواء والصحة النسائية بمبلغ مليوني دولار أميركي، وقدمت مساعدات منذ بدء نزوح لاجئي الروهينجا إلى بنجلاديش عبر مؤسساتها وهيئاتها الإنسانية مثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الشارقة الخيرية، وتعهدت بتقديم مبالغ مالية خلال مؤتمر المانحين، كما تعمل الإمارات بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مساعدة نازحي الروهينجا في ماينمار بمبلغ مليون دولار أميركي.

وكانت معالي ريم الهاشمي قد التقت والوفد المرافق خلال زيارتها لدكا، معالي الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية، وذلك في العاصمة البنجالية.

وجاءت زيارة معاليها لدكا لمتابعة نتائج زيارة معالي رئيسة وزراء بنجلاديش لأبوظبي ولقائها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



ونقلت معاليها خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرئيسة وزراء بنجلاديش، وتمنياتهم لبنجلاديش بمزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وأثنت معالي ريم الهاشمي على جهود حكومة بنجلاديش من خلال استقبالها أكثر من مليون من لاجئي الروهينجا الذين تقطعت بهم السبل.

تجدر الإشارة إلى أن معاليها كانت قد استهلت زيارتها لبنجلاديش بزيارة مخيمات لاجئي الروهينجا في كوكس بازار والمستشفى الماليزي الميداني الذي تم تمويله من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والحكومة الماليزية، واطلعت على الخدمات والرعاية الصحية والعمليات التي تجري في المستشفى الذي يعتبر من أكبر المستشفيات ويوفر خدماته الطبية للاجئين بالمخيم.