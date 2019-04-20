مجموعة الحكير السعودية تعزز إشراك العملاء من خلال اعتماد حلول "كابيلاري" المستندة إلى تقنيات الذكاء...

عقدت مجموعة الحكير، المجموعة الرائدة في عالم السياحة والضيافة والترفيه في المملكة العربية السعودية، شراكة مع شركة "كابيلاري تكنولوجيز" من أجل اعتماد حلول إدارة علاقات العملاء المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بغية توسيع نطاق مبادراتها في مجال خدمات إشراك العملاء. تعتبر شركة "كابيلاري تكنولوجيز" المزود الرائد للحلول السحابية المتكاملة التي تمكّن عملاءها من التفاعل الذكي مع عملائها، وستسهم هذه الحلول في مساعدة مجموعة الحكير على تحليل البيانات في الشركة من أجل تعزيز تجربة العملاء، ورفع مستويات المشاركة وتحقيق فهم أعمق لسلوك العملاء، إلى جانب تفاعل العملاء مع العلامة التجارية عبر مجموعة متنوعة من نقاط التواصل.

وبهذه المناسبة، قال طارق خلف، رئيس تكنولوجيا المعلومات في مجموعة الحكير: "يسعدنا التعاون مع "كابيلاري تكنولوجيز" كشريك تكنولوجي في عصر تقود فيه التكنولوجيا نجاح الأعمال، ونتطلع إلى تحقيق نمو كبير في الإيرادات باستخدام حلول "كابيلاري تكنولوجيز". يشهد قطاع الضيافة ثورة تكنولوجية حقيقية، إذ بات كل شيء يعتمد على سرعة اعتماد الحلول التكنولوجية ومدى استثمارها في تعزيز إشراك العملاء والاحتفاظ بهم. فمن دون التكنولوجيا، لا يمكننا استكشاف جهوزية العميل، كما تلعب البيانات دوراً مهماً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال. وتماشياً مع خطط النمو المؤسسي التي نعتمدها، نستفيد من بياناتنا وتقنيات الذكاء الاصطناعي بغية تعزيز تجربة عملائنا من خلال تقديم القيمة المناسبة في الوقت المناسب، عبر القناة المناسبة".

تفتتح مجموعة الحكير نحو 10 إلى 15 حديقة ترفيهية جديدة كل عام، بالإضافة إلى إطلاق علامات تجارية جديدة لتوفير تجربة مميزة للعملاء. وفي ظل التغيرات الاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تسعى المجموعة جاهدة لتلبية احتياجات العملاء بما يتناسب مع هذه التغيرات. وفي إطار هذه الجهود، تستعد مجموعة الحكير لفتح قاعات السينما في مختلف أرجاء الدولة على مدى السنوات المقبلة. كما تقوم المجموعة بتوسيع عملياتها في أجزاء أخرى من العالم بما في ذلك مصر وتركيا وإسبانيا.

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من جهته، قال نيتين كوشال، الرئيس والمدير العام لشركة "كابيلاري تكنولوجيز" في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تسعدنا الشراكة مع مجموعة الحكير من أجل تقديم مجموعة من الحلول المستندة على تقنية الذكاء الاصطناعي بغية مساعدتها على التكيف مع ثقافة تمكين العملاء وتوفير خدمات القيمة المضافة لهم. كما نعمل على تسهيل استخدام البيانات والتكنولوجيا في سبيل فهم احتياجات العملاء بشكل أفضل".

تسهم "كابيلاري تكنولوجيز" بشكل فاعل في قيادة حلول إدارة علاقات العملاء والحلول المستندة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي من أجل إحداث تحول في عملية إشراك العملاء في مختلف القطاعات، وتعزيز حضور نخبة من أبرز العلامات التجارية في السوق. وتمثل شريكاً مرموقاً وقناة متميزة لخدمة العملاء من أجل دعم العملاء الذين يتعاملون مع شركات في الأسواق العالمية الرئيسية. وسوف ستسهم "كابيلاري" في تمكين مجموعة الحكير من استكمال تجربة العميل واستخدامه للحلول المستندة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي، ابتداء من تحليل البيانات وإدارة دورة حياة العملاء بشكل فاعل، وصولاً إلى تعزيز تجربة العملاء وتخصيصها.