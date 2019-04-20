

عمان - أوصت اللجنة الفنية التي شكلتها الآمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية بالموافقة على المشاريع المقدمة من قبل الهيئة العربية للبث الفضائي والتي اقرتها الآمانة الفنية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في الرياض في يناير من هذا العام .

من جانبه اكد الامين العام للهيئة العربية للبث الفضائي المهندس اياد ابوخرمه أن مبادرة (إثراء) تأتي بهدف الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية وتعزيز المخزون الثقافي والحضاري الرقمي ولتشجيع الباحثين والآكاديميين على نشر منجزاتهم البحثية على شبكة الإنترنيت والعمل جاري مع (محركات البحث العالمية) لفلترة المحتوى العربي والذي يدعو للإرهاب والتطرف .

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كانت هذه تفاصيل خبر إثراء المحتوى الإعلامي العربي على أجندة إجتماعات ملتقى القيادات الإعلامية العربية في عمّان ... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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