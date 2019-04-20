ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس يستضيف ثلاثة نجوم عالميين من الفائزين ببرنامج ماستر شيف خلال حفل...

أعلن ’ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس‘، المطعم الأول من نوعه على مستوى العالم والمتخصص بتوفير أشهى إبداعات البرنامج الشهير، عن استضافة ثلاثة نجوم من الفائزين بسلسلة ’ماستر شيف‘ التلفزيونية الشهيرة خلال حفل افتتاحه الرسمي في فندق ’ميلينيوم بلايس مارينا‘ الجديد ضمن مرسى دبي.

وقبل حفل الافتتاح الرسمي للمطعم في 30 أبريل، سيتجه كل من شون أونيل، بطل عام 2016 من النسخة الأمريكية للبرنامج؛ وسايمون وود، بطل عام 2016 من النسخة البريطانية للبرنامج؛ ونيكيتا غاندي، الفائزة الأصغر سناً على الإطلاق في النسخة الهندية من البرنامج عام 2015، لحضور فعالية افتتاح حصرية بتاريخ 17 أبريل إلى جانب مارجريتا فاموند بيجز، رئيسة الطهاة في مطبخ ’ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس‘.

وفي هذا الصدد، صرّح دانكن فريزر-سميث، نائب رئيس قسم الأغذية والمشروبات لدى مجموعة ’ذا فيرست جروب‘ الرائدة في قطاع التطوير العقاري والضيافة والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والمجموعة المؤسسة للمطعم بالتعاون مع مجموعة ’إندمول شاين جروب‘ الرائدة عالمياً في مجال تقديم المحتوى والإنتاج والتوزيع: "تابع ما يزيد عن 200 مليون مشاهد مسيرة متسابقي ’ماستر شيف‘ من بدايتها وحتى وصولهم للفوز والشهرة، والآن سيتيح مطعم ’ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس‘ فرصة فريدة للجماهير والمعجبين لتذوق الأطباق التي تم إبداعها على الشاشات على مر السنين".

لقاء الأبطال

تقتصر قائمة الحضور في فعالية الافتتاح في 17 أبريل على المدعوين شخصياً حصراً، ولكن يمكن للجماهير لقاء كادر نجوم ’ماستر شيف‘ خلال فعالية مخصصة للعامة من الساعة 5:30 ولغاية الساعة 6:30 مساءً من اليوم ذاته.

كما أشار فريزر - سميث بأنه يمكن لكل فرد من الحاضرين خلال فعالية الافتتاح العامة التي تمتد ساعة واحدة، إضافة اسمه إلى قائمة انتظار الحجز المسبق لضمان حجز مقعده في مطعم ’ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس‘ عند افتتاحه. كما سيتم توزيع تذاكر كبار الشخصيات المخصصة لفعالية الافتتاح الحصرية بشكل عشوائي على 5 أشخاص محظوظين خلال لقائهم بالنجوم، بينما ستتاح الحجوزات الرسمية في مطعم ’ماستر شيف، ذا تي في إكسبريينس‘ ابتداءً من 30 أبريل.

وأضاف فريزر سميث: "نقدم لعشاق برنامج ’ماستر شيف‘ فرصاً استثنائية لا تُضاهى، بدءاً من لقاء أبطال البرنامج الرائعين، ووصولاً إلى ضمان حجز مسبق في المطعم والحصول على فرصة حصرية لحضور فعالية الافتتاح الخاصة بكبار الشخصيات".

وقد صرّح الشيف أونيل، الذي استضاف برنامج ’ماستر شيف سيليبريتي شودوان‘ في 2017، فضلاً عن كونه الفائز الأول الذي تمت استضافته على مدى موسمين إضافيين من البرنامج، ومن أشهر الطهاة في الولايات المتحدة الأمريكية من مواليد ولاية فلوريدا: "عملت كمنسق أغاني لمدة 20 عاماً وأحييت نخبة من أكبر حفلات المراكز الترفيهية والمسابح في مدينة لاس فيغاس، لكن الفوز ببرنامج ’ماستر شيف‘ شكل نقطة تحول جذرية في حياتي".

أطباق الأبطال

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تستوحي قائمة ’ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس‘ إلهامها من ابتكارات النجمين أونيل ووود، حيث تحفل بأطباق فريدة أبدعتها لمسات الثنائي خلال البرنامج التلفزيوني، والتي تتضمن أشهى أصناف المقبلات كتاكو كونفت البط، والأطباق الرئيسية من لحم الغزال المتبل بالفلفل الحار، أو طبق الخرشوف والكرفس مع الكمأة والكمثرى والكستناء بالنسبة لعشاق الأطعمة النباتية.

ومن جهتها، أعربت مارجريتا فاموند بيجز التي تولت الإشراف على 120 وصفة من ابتكار الفائزين بالمركزين الأول والثاني ضمن السلسلة التلفزيونية العالمية، عن حماسها وسعادتها بتقديم إبداعات وابتكارات حظيت بإعجاب واستحسان أشهر نقاد الطعام إلى جمهور الذواقة في دولة الإمارات المتحدة، موضحةً: "انطلاقاً من إدراكنا لحجم النجاح والإعجاب الكبير الذي حظي به البرنامج، نلتزم بتقديم فرص استثنائية لسكان الإمارات تتيح لهم لقاء أبطال سلسة ’ماستر شيف‘ شخصياً عند زيارة المطعم، حيث ستتيح الفعالية الافتتاحية للجماهير التعرف إلى المسيرة المهنية لكلٍّ من أونيل ووود وغاندي، فضلاً عن تجربة وصفاتهم وإبداعاتهم المبتكرة".

للحجز، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.masterchefdxb.com، أو الاتصال على 04 550 8111 أو [email protected]

حول مطعم ’ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس‘

من المقرر افتتاح مطعم ’ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس‘ في دولة الإمارات خلال شهر أبريل 2019 ضمن فندق ’ميلينيوم بالاس مارينا‘ الجديد في منطقة دبي مارينا. وسيوفر المطعم، الذي يستند في مفهومه إلى السلسلة التلفزيونية الشهيرة ’ماستر شيف‘، تجارب تناول طعام فريدة من نوعها في دبي والتي تتضمن تقديم المواهب المتميزة ووصفات طعام المتسابقين من برنامج ’ماستر شيف‘ الذي تم تكييف مفهومه ليتم عرضه في 60 منطقة مختلفة حول العالم.

ويشكل مطعم ’ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس‘، الذي يوفر أرقى تجارب تناول الطعام الداخلية وفي الهواء الطلق، ثمرة تعاون بين مجموعة ’ذا فيرست جروب‘ التي تتخذ من دبي مقراً لها، ومجموعة ’إندمول شاين جروب‘ الرائدة عالمياً في مجال تقديم المحتوى والمالكة لحقوق التأليف والنشر والتوزيع للبرنامج التلفزيوني الشهير "ماستر شيف".