بريد الإمارات يحصد جائزة الخدمة المميزة للمتعاملين من اتحاد البريد العالمي

حصد بريد الإمارات، المزوّد الرائد للخدمات البريدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمرة الثالثة جائزة الخدمة المميزة للمتعاملين في مجال خدمات البريد السريع الدولي، ضمن الجائزة العالمية للبريد العاجل (EMS) التابعة لاتحاد البريد العالمي، لتصبح بذلك دولة الإمارات هي الأولى عربياً في الفوز بهذه الجائزة المرموقة ثلاث مرات، وبما يؤكد على المكانة الراسخة لبريد الإمارات كمؤسسة رائدة في مجال البريد والتوصيل السريع والبريد السريع قادرة على مواكبة المتطلبات المتغيرة للعملاء.

وفي هذا الصّدد ثمّن سعادة عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة، هذا الإنجاز، مشيراً إلى أنه الفوز بالجائزة للمرة الثالثة يأتي تتويجاً للتوجيهات المتواصلة للقيادة الرشيدة والرامية إلى تعزيز مكانة الدولة الريادية على مختلف الأصعدة، والحفاظ على المكتسبات والبناء عليها لمواصلة مسيرة التميز والريادة لدولة الإمارات، مشدداً سعادته على أن الجهود المبذولة لموظفي بريد الإمارات شكلت ركيزة أساسية ومباشرة لتحقيق هذا الإنجاز.

وقال الأشرم: "تنطوي خدماتنا البريدية على المتعاملين انطلاقاً من معرفتنا العميقة باحتياجاتهم وتطلعاتهم نحو شريك موثوق فيما يتعلق الأمر بإرسال واستلام الطرود محلياً وإقليمياً ودولياً، ويأتي تتويجنا بهذه الجائزة كثمرة لجهودنا الدؤوبة في تقديم أرقى الممارسات العالمية في مجال خدمات المتعاملين، والتطوير المستمر لآلية العمل لمواكبة المتغيرات العالمية في هذ المجال".

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وأضاف الأشرم: "ينصب تركيزنا في الوقت الحالي على تطوير أعمالنا لضمان قدرتها على مواكبة المتطلبات المتزايدة للاقتصاد الرقمي، فيما يحتل التركيز على الابتكار والتقدم التكنولوجي للخدمات صدارة أولوياتنا، للارتقاء بخدماتنا والحفاظ على مكتسباتنا وترسيخ مكانة بريد الإمارات كشريك مفضل للمتعاملين في مجال الخدمات البريدية".

وحصد بريد الإمارات هذه الجائزة تقديراً لقدراته المتميزة في الاستجابة والتعامل مع استفسارات المتعاملين بكفاءة عالية وفي الزمن المحدد بنسبة 100 ٪، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات المبتكرة لضمان رضا العملاء، وفقاً لتقييمات وحدة "إي. أم. أس".

بالإضافة لذلك، تمكّن بريد الإمارات من تحقيق تحسن مطرد في أدائه خلال عام 2018 مقارنةً بعام 2017، حيث قّلص متوسط ​​الوقت المطلوب لفتح الطلبات المستلمة من 8 دقائق إلى 5 دقائق فقط، كما تراجع متوسط الوقت المطلوب لفتح الردود المستلمة من 53 دقيقة إلى 24 دقيقة بالرغم من أنّ الهدف الموضوع كان 3 ساعات، وتترجم هذه النتائج الجهود التي يبذلها بريد الإمارات للتحسين المستمر في خدماته.