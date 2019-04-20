فيلم "الضمان الزائف" لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW يستعـرض المواقف الصعبة التي يواجهها قادة...

vاستضافت المؤسسة المتخصصة في المحاسبة والتمويل ICAEW مؤخراً، وبالتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، العرض الأول في الشرق الأوسط لفيلم ICAEW التعليمي "الضمان الزائف". وتهدف هذه الوسيلة المبتكرة والتفاعلية إلى تحسين جودة التدقيق، من خلال تسليط الضوء على إجراءات التدقيق الصارمة للمحاسبين والمدققين ومدراء الشركات.

وأقيمت الفعالية في مكاتب سلطة دبي للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي، حيث اجتمع أعضاء معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، والمدققين المسجلين في سلطة دبي للخدمات المالية، وقادة الشركات، وغيرهم من المتخصصين، للاستمتاع بمشاهدة أول فيلم تعليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، ومناقشة التحديات الحديثة التي تواجه مهنة المحاسبة والتدقيق. وتم إعداد الفيلم الحائز على جوائز، وهو عبارة عن دراسة حالة حول شركة وهمية وتدقيق حساباتها على مدار عامين، لتحفيز المناقشات المثيرة للتفكير حول كيفية تصرف المحاسبين والمدققين ومدراء الشركات عند مواجهة المواقف الصعبة.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "يلعب المدققون دوراً محورياً في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي. وبصفتنا جهة تنظيمية مستقلة لواحدة من أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، ندرك الحاجة إلى أدوات مبتكرة من أجل التوصل لقرارات هامة للغاية، ورسم ملامح الإجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات الأخلاقية. ويطرح فيلم "الضمان الزائف" لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW بعض الأسئلة المثيرة للتفكير، ويعد برنامج ICAEW التدريبي بمثابة أداة قيمة لتحسين مسؤولية الشركات حول العالم".

ويروي أليكس فراين، المدير المالي السابق لشركة وهمية تدعى D-Merton، قصة عامين مضطربين في حياة تلك الشركة. ويشرح كيف انهارت D-Merton بسبب تصرفات مدرائها التنفيذيين، وغياب اليقظة والشجاعة من قبل مجلس إدارتها، وفشل مدققي الشركة في تحديد القضايا الخطيرة والتحقيق فيها.

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وتتيح السيناريوهات الافتراضية للمشاهدين مناقشة المسائل الصعبة التي قد لا يشعرون بالراحة لتناولها فيما يتعلق بعملهم الخاص. ويقدم فيلم "الضمان الزائف" أيضاً نظرة ثاقبة للعواقب الوخيمة المحتملة التي قد تنجم عن اتخاذ قرار بشأن "الخروج السهل" من معضلة ما.

ويقول مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "بعد سلسلة من الفضائح البارزة في جميع أنحاء العالم، اكتسبت سمعة صناعة التدقيق والمحاسبة نجاحاً كبيراً. ونظراً لأن المدققين حول العالم يخضعون لمعايير صارمة، من المهم بالنسبة لنا مواصلة الابتكار، وإيجاد طرق جديدة لدعم وتدريب شبكتنا عندما يتعلق الأمر بجودة التدقيق. ولتعزيز مصداقية التقارير المالية، نحتاج إلى تحسين جودة التدقيق، والاستعداد للتفكير والتصرف بشكل مختلف في المستقبل. ويقدم فيلم "الضمان الزائف" طريقة حديثة وتفاعلية لاستكشاف موضوعات التدقيق الهامة، ويدعم المؤسسات لرفع المعايير باستمرار".

وقام دونكان ويجيتس، المدير التنفيذي للمعايير المهنية في معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، بتأليف سيناريو الفيلم الذي حصل على جائزة برونزية ضمن جوائز "براندون هول جروب" المرموقة. وباستخدام الفيلم، أعدت شركة كبيرة من شركات المحاسبة الأربع في الولايات المتحدة تجربة تعليمية تستند إلى موضوع التشكيك المهني، وفازت بجائزة أفضل برنامج فريد ومبتكر للتعليم والتطوير ضمن فئة التعليم والتطوير.