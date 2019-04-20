تمتع بعطلة غير اعتيادية تحت الماء مع Hotels.com



هل ترغب في عطلة غير اعتيادية؟ هل تمتلك الشجاعة الكافية لقضاء ليلة تحت الماء؟ يقدم لكم الموقع الإلكتروني Hotels.comTM خيارات فنادق رائعة تقدم تجارب مدهشة تحت الماء. اكتشفوا هذه الغرف والمطاعم المصممة بنوافذ آمنة تحت سطح البحر.



فندق أتلانتس نخلة جميرا، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

يقع هذا الفندق الأيقوني ذو الخمس نجوم في إمارة دبي الرائعة، ويقدم تجارب مائية شيّقة وغير اعتيادية. يحتضن هذا الفندق الفاخر غرف تتميز بتصميمها الفريد مع سقف ونوافذ تحت سطح البحر تمكنك من مشاهدة الحياة البحرية الساحرة والمياه الزرقاء الممتدة. تمتع بالأطباق الشهية الفاخرة في مطعم أوسيانو أو انتقِ المأكولات البحرية الشهية وتناولها أثناء استمتاعك بمشاهدة الإطلالة الخلابة لحوض الأسماك البحرية "أمباسادور لاغون" الذي يحوي أكثر من 65,000 كائن بحري. احظى بتجربة لا مثيل لها في السباحة مع الأسماك والكائنات البحرية بحوض أمباسادور، أو ضاعف جرعة التشويق عبر الغطس في البحر حول أتلانتس جميرا.



تتوفر الغرفة في أتلانتس النخلة بسعر يبدأ من 2,715* درهم لليلة الواحدة. للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Hotels.com*

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برج العرب جميرا، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

يعد فندق برج العرب جميرا تجسيد مطلق لأقصى معايير الفخامة، بما يقدمه من 202 غرفة فاخرة جداً مجهزة بأعلى معايير الراحة والرفاهية. يقع هذا الفندق الراقي على شاطىء خاص بمنطقة جميرا في إمارة دبي، ويقدم لنزلائه تجارب متفردة، حيث يمكنهم الإستمتاع بالإستلقاء تحت أشعة الشمس أو قضاء أوقات ممتعة في المسابح الواسعة بإطلالات آسرة. أما تجربة المأكولات فلا مثيل لها مع 9 مطاعم فاخرة يأتي على رأسها مطعم ناثان آوتلو الماهارا تحت الماء، ويقدم خيارات أطباق مأكولات بحرية شهية لا مثيل لها.

تتوفر الغرفة في برج العرب جميرا بسعر يبدأ من 14,088* درهم لليلة الواحدة. للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Hotels.com*



منتجع كونراد مالديفز رانجالي آيلاند، المالديف

يمكنك القيام برحلة إلى جزر المالديف والإقامة في منتجع كونراد مالديفز رانجالي آيلاند الخلاب الذي يقع على شاطىء خاص، والإقامة في أي من الفلل المائية والشاطئية الفخمة. يقدم مطعم إيثا الذي يقع على عمق 6 أمتار تحت الماء تجربة مذهلة لا تُنسى لرواده، تتمثل في الأطباق الأوروبية المعاصرة بنكهات مدهشة أثناء الإستمتاع بمناظر البحر الخلابة، وبعدها يمكن للضيوف اختيار الإسترخاء في السبا المتكامل الخدمات، أو القيام بالأنشطة الشيّقة مثل مشاهدة أسماك مانتا راي والغطس مع قرش الحوت.

تتوفر الغرفة في منتجع كونراد مالديفز رانجالي آيلاند بسعر يبدأ من 4,008* درهم لليلة الواحدة. للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Hotels.com*



ريزورتس وورلد سنتوسا، يتش فيلاز، سنغافورة

تعد أجنحة المحيط التي تمثل إحدى الفنادق الستة بريزورتس وورلد سنتوسا بسنغافورة تحفة فنية رائعة، حيث تشمل طابقين يقع أحدهما تحت الماء ويقدم الآخر إطلالة خلابة فوق الماء. يمكن للضيوف الإسترخاء في غرفهم المريحة والإستمتاع بمشاهدة أكثر من 40,000 نوع من الكائنات البحرية والأسماك في الأكواريوم. سيحظى ضيوف منتجعات سينتوسا العالمية، الفلل الشاطئية بأوقات راحة لا تضاهى أثناء استرخائهم في الجاكوزي الخاص أو عند السباحة في المسبح الواسع. قضاء أوقات ممتعة أمر مضمون في هذه المنتجعات الفاخرة، حيث يمكن للضيوف ركوب الأفعوانيات الشيّقة أو تجديد نشاطهم وعافيتهم عبر الإختيار من بين مجموعة الخدمات الواسعة في السبا.

تتوفر الغرفة فى ريزورتس وورلد سنتوسا، سنغافورة بسعر يبدأ من 3,595* درهم لليلة الواحدة. للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Hotels.com*



فندق راديسون بلو، برلين، ألمانيا

يقدم فندق راديسون بلو الفاخر 427 غرفة مجهزة بالكامل بنوافذ تمكّن النزلاء من مشاهدة الحياة البحرية الرائعة لأكثر من 1500 نوع من الأسماك في حوض أكوادوم المائي. تقدم حانة أتريوم الموجودة أسفل الماء تجارب لا مثيل لها لروادها بتصميمها الذي يقدم إطلالة مذهلة على المياه الزرقاء الممتدة لحوض أكوادوم. تمتع بتجربة استرخاء لا مثيل لها في السبا المتكامل أو يمكنك اختيار ارتياد أي من المطاعم الرائدة لتناول وجبة شهية من بين خيارات قائمة المأكولات العالمية المعّدة بعناية.

تتوفر الغرفة بفندق راديسون بلو برلين بسعر يبدأ من 512* درهم لليلة الواحدة. للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Hotels.com*