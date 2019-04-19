المصريون المقيمون في الإمارات يتوافدون للاقتراع على التعديلات الدستورية

بدأ منذ صباح اليوم الجمعة، توافد المصريين المقيمين في الإمارات إلى لجان التصويت في السفارة المصرية بأبوظبي والقنصلية العامة في دبي، للاقتراع على التعديلات الدستورية التي أقرّها مجلس النواب المصري أخيراً، ودعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، محددة أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 من أبريل الجاري موعداً لاقتراع المصريين في الخارج.

وقال سعادة شريف البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في تصريحات صحفية مع بدء عملية الاقتراع، إنه "تم فتح اللجان الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة لاستقبال المواطنين المصريين ممن لهم حق التصويت، مع توفير خيام خارجية مكيّفة، وتسهيل وصولهم إلى صناديق الاقتراع".

وأضاف أن "الفترة الزمنية للاقتراع تستغرق نحو 5 دقائق منذ وصول من له حق التصويت إلى السفارة وحتى الإدلاء بصوته، وذلك بعد أن يقدم للجنة الانتخابية بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر".

وأوضح أن عملية التصويت تستمر حتى التاسعة مساء خلال أيام الاقتراع المحددة، مشيرا إلى أنه يحق التصويت لكل مواطن مصري متواجد بدولة الإمارات سواء كان مقيماً أو زائراً، خلال فترة الاقتراع، ويحمل أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر شريطة أن يكون سارياً من حيث الصلاحية.

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وأشاد السفير المصري بتعاون السلطات الإماراتية وتوفير كافة الإمكانات لتسهيل عمليات الاقتراع في مقرات التصويت بأبوظبي ودبي.

وقال البديوي إن السفارة والقنصلية توفران خلال أيام الاقتراع فرصة تسجيل أسماء أبناء الجالية في ما يتعلق بالموقف التجنيدي، وكذلك استخراج بطاقة الرقم القومي، إذ من المقرر قريباً وصول اللجنة العسكرية لإنهاء الموقف التجنيدي بالتزامن مع لجنة الأحوال المدنية لتجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي.

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وتابع السفير المصري: "عند تحديد موعد قدوم اللجنتين سيتم الاتصال بالمصريين الذين قيّدوا أسماءهم، لإبلاغهم بموعد القدوم إلى السفارة أو القنصلية لإنجاز المعاملة"، لافتاً إلى أن السفارة تقدم عدداً كبيراً من الخدمات، في مقدمتها تجديد جوازات السفر وتصريح العمل والتصديقات واستخراج شهادات الميلاد والتوكيلات.