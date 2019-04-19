"أبوظبي للإعلام" تُشارك في "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"

تشارك "أبوظبي للإعلام" مُمثلة بقناة ومجلة "ماجد" بصفة الشريك الإعلامي في فعاليات "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت رعاية قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب ويستمر حتى 27 أبريل الجاري.

وتسعى قناة ومجلة "ماجد" من خلال المشاركة في المعرض، إلى نشر وتعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال والنشء، من خلال موسوعة معرفية تربوية ترفيهية، إلى جانب تسليط الضوء على المحتوى الثقافي والمعرفي الذي توفرانه من خلال الشخصيات المحببة على قلوب أجيال من القرّاء والمتابعين، لمساعدتهم على فتح آفاقهم وإطلاق طاقاتهم الإبداعية والسعي نحو المعرفة من خلال عالم القراءة الواسع.

وأكد سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام "أبوظبي للإعلام" حرص الشركة على "دعم مختلف الفعاليات والمهرجانات التي يجري تنظيمها على مستوى الدولة والمنطقة والتي تستهدف النشء لتشجيعهم على القراءة والتعلّم والسعي نحو المعرفة بشكل يدعم عملية بناء شخصيتهم على النحو الأمثل، بما ينسجم مع مستهدفاتها الاستراتيجية في هذا الإطار بوصفها واحدة من أهم الشركات الإعلامية على المستوى الوطني والمنطقة".

من جهتها، أكدت مريم السركال رئيسة قناة "ماجد" للأطفال أهمية المشاركة في المهرجان بوصفه من أهم الفعاليات الثقافية والمعرفية الموجّهة للأطفال واليافعين في دولة الإمارات والمنطقة، لافتة إلى أن شخصيات قناة ومجلة "ماجد" المحببة لدى الجميع، ستعمل على التفاعل مع الزوار بهدف إيصال الرسائل الإعلامية المرجوة بشكل مبتكر، بما يعزز من الروابط التي شكّلتها هذه الشخصيات مع الأطفال، وينسجم مع مستهدفات المهرجان في نشر وتعزيز ثقافة القراءة وغرس حب القراءة لدى الأطفال واليافعين.

وتتضمن المشاركة في المهرجان تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والمعرفية على المنصة الخاصة بها، والتي تستهدف التواصل مع زوار المهرجان من الأطفال والنشء، من بينها ورش عمل "مبادئ الرسوم المتحركة مع أمونة" التي سيتمكن زوار المنصة من خلالها تعلم أساسيات تصميم الشخصيات وتأليف القصص والخلفيات المناسبة، وغيرها من الورش الأخرى للتلوين والرسم على الوجوه التي ستلقى شعبية واسعة.

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وتتيح المنصة للصغار أيضاً فرصة دخول عالم "النقيب خلفان" المليء بالألغاز، والذي سيكون حاضراً في فعالية "لغز الماسة الضائعة"، إذ يمكنهم الاستماع إلى إرشاداته، ومساعدته في أحد الألغاز التي تشغل المحققين في عالم افتراضي، وذلك لحل اللغز في فترة زمنية محددة.

وسيتاح للزوار أيضاً فرصة اختبار قدراتهم الصوتية والغنائية في استوديو "أمنونة"، إلى جانب تجربة أداء أصوات شخصيات قناة "ماجد"، أو لعب دور مقدمي البرامج في القناة التي تحظى بشعبية واسعة.

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ويشارك في المهرجان الذي يقام تحت شعار "استكشف المعرفة" في "مركز إكسبو الشارقة"، أكثر من 198 ضيفاً من 56 دولة عربية وأجنبية يقدمون 2546 فعالية متنوعة، إذ تشهد الدورة الجديدة تقديم برامج وأنشطة تربوية شاملة باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب سلسلة عروض لأفلام ومسرحيات عالمية تقدم للمرة الأولى بأربع لغات وهي العربية والإنجليزية والهندية والأردية، إلى جانب مشاركة 167 ناشراً من 18 دولة عربية وعالمية، تتصدرها الإمارات بـ 62 دار نشر.