الطاير يطلع وفـداً إيطالياً على فرص الاستثمارات ومجالات التعاون مع (طرق دبي)

استقبل سعادة مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء وزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي، والوفد المرفق له الذي ضم ممثلي 170 هيئة وشركة إيطالية عاملة في مجال الطرق والمواصلات وأنظمة النقل، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات ونظيرتها في إيطاليا، ومناقشة التحديات في مجال النقل والمواصلات، إلى جانب الاطلاع على المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها في المرحلة القادمة.

ورحب سعادة مطر الطاير في مستهل اللقاء بمعالي نائب رئيس الوزراء الإيطالي والوفد المرافق له، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا، وهو ما ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين كما أشاد بوجود استثمارات مشتركة في مختلف المجالات وفي زيادة الوفود السياحية بين الشعبين الصديقين، معربا عن تطلعه لرؤية المزيد من الشركات الإيطالية المتخصصة في قطاع الطرق والمواصلات وأنظمة النقل المختلفة.

وتحدث الطاير عن الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطرق وأنظمة النقل التي تعتزم الهيئة تنفيذها في المرحلة القادمة، وتشمل إنشاء مئات الكيلومترات من الطرق الرئيسة، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشاريع القطارات التي تشمل المترو والترام، التي تقدر تكلفتها بمليارات الدراهم، مؤكداً أن هذه المشاريع تفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع القطاع الخاص.

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وتطرق الطاير خلال اللقاء إلى استعراض جهود الهيئة في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتشمل مبادرات وحدات التنقل ذاتية القيادة، والتاكسي الجوي ذاتي القيادة القادر على نقل شخصين، وأول مركبة أجرة ذاتية القيادة في المنطقة، والمركبة الذكية ذاتية القيادة التي تتسع لعشرة ركاب.

من جانبه أشاد معالي لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالي بالمشاريع التي تنفذها الهيئة لاسيما في مجال النقل الجماعي، معرباً عن تطلعه لتعزيز علاقات التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات.

وقال: إن اللقاء يعد فرصه جيدة لتبادل الخبرات بين الشركات الإيطالية وهيئة الطرق والمواصلات، في مجال تنفيذ وإدارة البنية التحتية في قطاع الطرق والنقل الجماعي.