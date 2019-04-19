قصص أملٍ من العالم العربي..

منذ إطلاقها مطلع مارس 2019، نجحت مبادرة "صناع الأمل" في اجتذاب عدد كبير من المشاركات من شباب وشابات من مختلف أنحاء العالم العربي يتطلعون إلى المساهمة في نشر الأمل وصنع تغيير إيجابي. حتى اليوم، تلقت مبادرة "صناع الأمل" آلاف قصص الأمل من أفراد ومجموعات، لديهم مشاريع ومبادرات، يسعون من خلالها إلى مساعدة الناس وتحسين نوعية الحياة أو المساهمة في حل بعض التحديات التي تواجهها مجتمعاتهم.

وتسعى مبادرة صناع الأمل إلى نشر قصص ملهمة من العالم العربي لأشخاص كانوا مصدر إلهام للآخرين الذين يتطلعون إلى تغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل، نستعرض بعض القصص التي تفتح نافذة أمل وتفاؤل وإيجابية في عالمنا العربي.

القصة الأولى:

"حلم حياة": إيمان أسمعت بمبادرتها صوت الأمل

قرأت الشابة المصرية في سنّ مبكّرة قصة حياة "هيلين كيلر" التي لم تكن تسمع لكنها أصغت بقلبها، ولم تكن تبصر لكنها رأت ببصيرتها، ولم تكن تتكلم لكنها كتبت بلغة جديدة أبلغ معاني العزيمة والإصرار، فصارت بعبارتها الشهيرة "ما من شيء يتم دون الأمل والثقة، والتفاؤل هو الإيمان الذي يحقق الإنجازات" ملهمة لها، وحافزاً ومثالاً لكثيرين من أصحاب الهمم في العالم أجمع.

وبدأت إيمان محمد حلم حياتها، وقررت مساعدة من لا يمتلكون القدرة على السمع، ليستمتعوا بحياتهم بكل تجلياتها وجمالياتها. وحددت مسارها سريعاً بوضوح العارف وعزم المصمم. فتخصصت في مجال التخاطب في دراستها الأكاديمية، وأخذت على عاتقها بعد التخرج العمل كأخصائية تخاطب لمساعدة أصحاب الهمم ممن يعانون ضعف السمع أو فقدانه.

فأطلقت إيمان مبادرتها "حلم حياة" من مدينة المنيا، عروس الصعيد، الواقعة على ضفة النيل، واضعة نصب عينيها أن تبعث من أقصى جنوب مصر إلى أقصى شمالها رسائل توعية بقضايا الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة والأطفال، وأهمية تعميم تطبيق المسح السمعي للأطفال، ودعم جهود تأهيل من يعانون من ضعف السمع أو فقدانه بزراعة القوقعة السمعية.

الفئة المستهدفة للمبادرة التطوعية بدأت بالأطفال دون سن 10 سنوات، ثم توسعت بعد ذلك لتشمل الشباب أيضاً من سن 18 إلى سن 25، وذلك بفضل نجاح جهود التعاون والتنسيق مع مؤسسات حكومية فاعلة وهيئات أهلية مهتمة ومتبرعين من أفراد وشركات ومنظمات محلية.

وتعتز إيمان بأن المبادرة نجحت خلال عام 2018 بالوصول إلى أكثر من 500 شخص و400 طالب وطالبة، وتوفير عدد من السمّاعات والقواقع السمعية؛ بالتعاون مع جمعيات خيرية وبفضل تبرعات مادية وعينية، تم تقديمها للأطفال ممن لم يستطع ذووهم تأمين أثمانها. كما عملت مع مدارس المراحل الابتدائية والإعدادية، للتدخل التعليمي المبكر ودمج الأطفال ممن لديهم صعوبات في السمع في العملية الدراسية بشكل طبيعي.

وتتوسع المبادرة اليوم لتعرّف أكثر بلغة الإشارة، وتشجّع على تعلمها وإتقان أساليب ترجمتها الصحيحة؛ خاصة لدى الأفراد والمؤسسات التي تعمل مع هذه الفئة أو تستهدف التوجه لها ومخاطبتها بمواد تعليمية أو إعلامية أو ترفيهية أو تثقيفية خاصة، باستخدام لغة الإشارة.

وتتمنى إيمان محمد أن تستطيع مبادرة "حلم حياة" مستقبلاً تمكين النشء والشباب من ضعاف السمع أو فاقديه في مجالات أوسع، وتأهيلهم بمهارات وقدرات تساعدهم على دخول سوق العمل، وإيجاد فرص ملائمة فيه، توفر لهم مصادر دخل مستقلة وحياة سعيدة، لترسخ لديهم شعوراً أصيلاً بالانتماء والإنجاز والمشاركة في بناء مجتمعهم ووطنهم.

القصة الثانية:

"أجي نديرو الخير".. مبادرة تنشر الدفء في القرى النائية بالمملكة المغربية

بالتزامن مع بدء فصل الشتاء حيث تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وتتساقط الثلوج في القرى الجبلية النائية بالمملكة المغربية، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مبادرة "أجي نديرو الخير" التي تستهدف نشر الدفء بين سكان هذه المناطق من المحتاجين، من خلال توزيع الملابس الشتوية والأغطية والأفرشة والمواد الغذائية.

الدعوة التي انطلقت عبر "فيسبوك" مستلهمة اسمها من مبادرة إنسانية أخرى تحمل نفس الاسم، دعت الناس إلى التآزر والتآخي ومساعدة المعوزين في مواجهة برد الشتاء القارس، ولاقت تجاوباً كبيراً من رواد موقع التواصل الاجتماعي الذين سارعوا إلى المشاركة بتبرعاتهم وكذلك بجهودهم التطوعية لتوصيل المستلزمات الشتوية الضرورية إلى المحتاجين.

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صاحبة المبادرة سعاد المدراع تمتلك ثمانية أعوام من الخبرة في العمل التطوعي والإنساني، وقالت إن فكرة "مبادرة أجي نديرو الخير"، وُلدت بعد مجموعة من التجارب والمبادرات التي شاركت فيها، بعضها جماعي وبعضها فردي، إذ ساهم انضمامي إليها في فهم أكبر للعمل التطوعي والإنساني، جاءت فكرة إطلاق المبادرة التي تهتم بالقوافل الطبية والإنسانية للأسر المعوزة بالمناطق النائية، وأضاحي العيد، وسلال رمضان، وكسوة العيد، والعمليات الجراحية.

وبعد سنوات من عمر المبادرة، جاءت فكرة إنشاء مركز لإيواء الأطفال الأيتام والمتخلى عنهم، يحمل نفس اسم المبادرة.

وتعتقد سعاد المدراع أن الإبداع يولد من رحم المعاناة، وأن المبادرات الخيرية تولد من رحم الإنسانية، لأن مساعدة الآخرين ثقافة مجتمعية ممنهجة متأصلة وليست عشوائية، ولدت معنا وحث عليها ديننا.

وترى أن رواد وسائل التواصل الاجتماعي يتفاعلون بشكل كبير مع المبادرات الإنسانية إذ توفرت فيها المصداقية وطريقة العمل المنظمة، معتبرة أن هذه المواقع أصبحت وسيلة فعالة للتشجيع على فعل الخير وانتشار المبادرات.. والتعرف على حالات محتاجة ومحسنين.

وتستهدف مبادرة "أجي نديرو الخير" وشعارها "تبا للفقر وقلة الحاجة"، إدخال الفرحة على قلوب المحتاجين ولو بمساعدات متواضعة جداً.

ولم تواجه المبادرة تحديات في تحقيق هدفها أو توزيع المساعدات على المحتاجين، لأنها - بحسب سعاد المدراع- تعمل بطريقة قانونية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة.

ويشار إلى أن "أجي نديرو الخير"، هي مبادرة مستنسخة من أخرى ذاع صيتها في منصات التواصل الاجتماعي، بغية تقديم يد العون ومد المساعدة للمحتاجين من مختلف المناطق المغربية، خصوصا في فصل الشتاء، بغية التخفيف من وطأة التهميش الذي يعيشون على إيقاعه ويرخي بضلاله على حياتهم اليومية.

القصة الثالثة:

بزخارف الأمل وسواعد المتطوعين وعبقرية المبدعين

حب الوطن وعشق الفن أنعشا قلب تلمسان التاريخية

تعلّم في المدرسة صغيراً أن مدينته الوادعة الواقعة بين الجبال في شمال غرب الجزائر، لها أسماء كبيرة كثيرة، منحها إياها التاريخ، لفائق جمالها وعبقرية زخرفها وأناقة معمارها، الذي يبدو كقطعة من حواضر الأندلس ونسخة عن قصور قرطبة وقصباتها وحدائقها، كما لو أن الريح حملتها فوق البحر لتستريح جوهرة في أكناف سلاسل الأطلس الذهبية، حتى غدت تعرف باسم "لؤلؤة المغرب الكبير" و"مدينة الفن والتاريخ" و"غرناطة أفريقيا".

لكن الفنان الثلاثيني الشاب مراح محمد جمال الدين، الذي تخصص في الآداب، واشتغل بالثقافة والفنون والموسيقى والرسم، وعمل في قطاع التربية والتعليم والتوجيه المدرسي لتحفيز مهارات الطلاب الفنية والإبداعية، وأنجز الأفلام الوثائقية التوعوية، وأطلق المبادرات المجتمعية التي دعمت تحقيق أهداف التنمية المستدامة في وطنه الجزائر، فحاز على جائزة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأهداف التنمية المستدامة عام 2017، أراد أن يفعل المزيد لمدينته الرائعة تلمسان التي شغف بحبها أكثر فأكثر كلما حط الرحال في مدن العالم بشرقه وغربه.

لمعت الفكرة في ذهنه ذات صباح، فسارع إلى البدء بتنفيذها، تواصل مع أصدقائه ومعارفه الكثر من الوسط الثقافي من فنانين ومبدعين ومعماريين، واقترح عليهم مبادرة تسهم في إحياء القلب التاريخي لمدينة تلمسان، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 700 عام، ويشكل إرثاً ثقافياً وتراثياً وعمرانياً إنسانياً هاماً لسكانه ولأهل المدينة وللجزائر والعالم.

وبعد أن اجتمع المتطوعون، وانتخبوا من أدواتهم أجودها، وباشروا شراء المواد الأولية، وانطلقوا للعمل في الحي التاريخي، رحّب بهم السكان أجمل ترحيب لأنهم يحيون الأمل داخلهم ويعيدون الضوء واللون والزخرف إلى بيوتهم وجدرانهم وساحات حيهم. وتداعى الجميع إلى تقديم العون والمساعدة والمشاركة في المبادرة الجماعية بالوقت والجهد والمال، وقدّمت العديد من الجهات والفعاليات الاقتصادية مساهمات سخية لشراء مواد البناء والأصباغ والجص والفسيفساء وقوالب الأقواس والمقرنصات.

ويرى الفنان مراح محمد أن المبادرة تعدت كونها خطوة لإحياء تحفة معمارية تاريخية وإعادتها إلى سابق ألقها وتأهيل حي عتيق لاستعادة مجده، لتصبح اليوم صورة ملهمة لتكاتف الأفراد وتضافر الجهود وبناء الجسور بين شرائح المجتمع المختلفة، باستنهاضها لورشة عمل مجتمعية متكاملة تعمل معاً لهدف واحد، كخلية نحل تمنح حلاوة الأمل للقلوب وتغرس المحبة والألفة في النفوس وترسم في العقول صورة مشرقة للمستقبل.

ويأمل المبادر المثقف الذي أطلق مع أصدقائه والمتطوعين معه اسم "غيّر العالم إلى مكان أفضل" على مبادرتهم، أن تتسع المبادرة لتنجز حياً تاريخياً متكاملاً يضع المدينة على خارطة أهم المعالم الثقافية والسياحية في وطنه الجزائر والمنطقة العربية والعالم، وأن تصبح نموذجاً يحتذى لتعاون الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة والأهالي لإحياء المدن التاريخية والحفاظ على التراث الإنساني الملموس وغير الملموس من معمار وفن وثقافة.

اصنع أملاً... اصنع فرقاً