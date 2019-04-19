(مرغم) تحتفل ببيرق الناموس

حسم شعار مرغم المملوك لمحمد راشد غدير الكتبي واخوانه، لقب النسخة الثانية لمسابقة بيرق الناموس، بنسبة كبيرة، ونجح الشعار الذي يزينه اللونان الاحمر والاصفر في الحصول على 52 نقطة في مهرجان ختامي المرموم، منها ست رموز، ليرتفع رصيده كاملاً في المسابقة إلى 160 نقطة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وحصل محمد راشد غدير الكتبي على ست نقاط في سن الحقاقة جاءت بواسطة (فلك) وصيفة كأس الحقاقة البكار المفتوح والتي منحت مالكها أربع نقاط، فيما اضافت (آمال) صاحبة المركز الثالث في شوط الكأس للحقاقة البكار المفتوح للإنتاج نقطتين. وأضاف شعار مرغم ست نقاط اخرى في سن اللقايا بواسطة (بهرجة) صاحبة كأس اللقايا البكار المفتوح. وكسب الشعار الاحمر والاصفر 18 نقطة في سن اليذاع، وحصل (شديد) على النقاط الست لبندقية اليذاع الجعدان المفتوح، فيما كررت (رغد) انجازاتها من خلاله حصولها على النقاط الست لكأس اليذاع البكار المفتوح للإنتاج، وكانت هناك أربع نقاط من نصيب من (وشل) وصيفة لكأس اليذاع البكار المفتوح للإنتاج، ونقطتين لـ(وسام) وصيفة كأس اليذاع البكار المحليات. وكان التميز الاكبر لشعار إبن غدير في سن الثنايا عندما سجل 22 نقطة ومنحت (أطلال) شعار مرغم النقاط الست لكأس الثنايا البكار المفتوح، فيما جددت (الشريه) موعدها مع الرموز واهدت إبن غدير ست نقاط بإحرازها كأس الثنايا البكار المفتوح للإنتاج، وواصل (الصيرمي) مشوار إبداعاته ورموزه وكسب ست نقاط مهمة بإحرازه بندقية الثنايا الجعدان المفتوح للإنتاج، وكانت نقاط المركز الثاني الاربع لبندقية الثنايا الجعدان المفتوح من نصيب (مجلاد).

وبالمقابل إرتفع سعادة فرج علي بن حموده الظاهري الى وصافه ترتيب مسابقة بيرق الناموس برصيد 57 نقطة، وذلك بعد حصوله على 17 نقطة في مهرجان ختامي المرموم، منها رمزان، وكانت ست نقاط من نصيب (منصورة) صاحبة كأس اليذاع البكار المفتوح، كما حصلت (سلهوده) على نقطتي المركز الثالث في شوط كأس لثنايا البكار المفتوح ومنح (مياس) مالكه النقاط الاربع لشداد الزمول المحليات، بينما أهدته (زعفرانه) النقاط الاربع بحصولها على وصافة سيف الحول المفتوح، بينما منحته (ميونخ) نقطة المركز الثالث في شوط خنجر الحول المحليات.

ويأتي في المركز الثالث للمسابقة سيف علي راشد سويلم الكتبي والذي اضاف أربع نقاط مهمة ليصبح رصيده 57 نقطة، وجاءت نقاط إبن كليب عن طريق (شباب) صاحب المركز الثاني في شوط البندقية للقايا الجعدان المفتوح للإنتاج. ويحتل المركز الرابع في المسابقة سعادة حميد سعيد النيادي برصيد 50 نقطة.

وبالمقابل نجح سالم احمد محمد دري الفلاحي في الانتقال الى المركز الخامس وذلك بعد حصوله على 20 نقطة في ختامي المرموم من بينها ثمانية نقاط جاءت بواسطة (مبلش) صاحب سيف الزمول المفتوح، وأربع نقاط جاءت بواسطة (مروج) وصيف بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح للإنتاج، بالاضافة إلى أربع نقاط بواسطة (خلاب) وصيف بندقية اليذاع الجعدان المفتوح. واربع نقاط عن طريق (مبشرة) وصيفة كأس للثنايا البكار المفتوح.

وحصل شعار سالم سعيد منانه الكتبي على 14 نقطة وضعته سادساً في مسابقة بيرق الناموس، واهداه (مشهد) صاحب بندقية اللقايا الجعدان المفتوح للإنتاج ست نقاط، بالاضافة إلى ثمانية نقاط أخرى جاءت عن طريق (طلايع)وصيفة كأس اليذاع البكار المفتوح، و(بشار) وصيف بندقية اليذاع الجعدان المفتوح للإنتاج.

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وارتفع سعادة صالح محمد نصره العامري الى المركز السابع بعد حصوله على تسع نقاط في مهرجان ختامي المرموم، حيث منحته (الشمالية) نقطتي المركز الثالث في شوط الكأس للحقاقة البكار المفتوح، وأهدته (ملوح) نقطتا المركز الثالث في شوط الكأس للقايا البكار المفتوح، وحصل الشعار العيناوي على سبع نقاط في آخر آيام المهرجان جاءت بواسطة (خيرة) صاحبة المركز الثالث في شوط الحول المفتوح للانتاج، بينما جاء (الكاسر) ثالثاً على شداد الزمول المحليات، وحصل (الغشمري) وصيفاً لسيف الزمول المفتوح.

وإقتحم محمد زايد خلفان المنصوري المركز الثامن بعد حصوله على 13 نقطة في مهرجان ختامي المرموم منها ثمانية نقاط اهدتها له (البرشا) صاحبة سيف الحول المفتوح، بالاضافة الى النقاط الاربع لكأس الثنايا البكار المحليات والذي كان من نصيب (بينونه)، كما حصلت (فيه)على نقطة المركز الثالث في شوط كأس اليذاع البكار المحليات، وبذلك يرتفع رصيد الاعصار الغربي الى 31 نقطة.

ويجلس على المركز التاسع للمسابقة شعار صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي برصيد 30 نقطة، وذلك بعد تمكنه من الحصول على ثمانية نقاط في ختامي المرموم حيث احرزت (الذيبة) النقاط الاربع لكأس اللقايا البكار المحليات، ومثلها جاءت بواسطة (محنه) صاحبة كأس اليذاع البكار المحليات.

ورفع محمد صالح علي الحميري رصيده الى 28 نقطة وذلك بعد حصوله على عشر نقاط في مهرجان ختامي المرموم ثمانية منها جاءت بواسطة (الشايبة) صاحبة سيف الحول المفتوح للانتاج ونقطتين لـ(شاهين) وصيف شداد الزمول المحليات