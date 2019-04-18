بورصة أبوظبي في أعلى مستوياتها منذ 13 عاماً

شهدت بورصة أبوظبي صعوداً قوياً اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 13 عاماً، مدعومة جزئياً بأسهم "بنك أبوظبي الأول"، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، التي حققت مكاسب هذا الأسبوع بعدما نال البنك الموافقة التنظيمية على زيادة سقف الملكية الأجنبية في أسهمه.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.1 في المئة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2005، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 1.5 بالمئة. وزاد السهم نحو تسعة في المئة هذا الأسبوع، بعدما حصل بنك أبوظبي الأول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة لزيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهمه إلى 40 في المئة من 25 في المئة.

وقالت "أرقام كابيتال" في مذكرة إن أبوظبي الأول "ربما يشهد تدفقات كبيرة بنحو 620 مليون دولار، في حالة تنفيذ زيادة سقف الملكية الأجنبية إلى 40 في المئة قبل جلسات التداول العشر الأخيرة في أبريل".

وارتفع سهم "دانة غاز" للطاقة 1.9 في المئة، بعدما وافق المساهمون على برنامج إعادة شراء أسهم بما يصل إلى عشرة في المئة من رأسمال الشركة، وعلى زيادة رأس المال إلى 6.99 مليار درهم (1.90 مليار دولار) من 6.97 مليار ريال.

وصعد سهم "الدار العقارية" 3.3 في المئة، بعدما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية، يسمح لجميع الأجانب بتملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية والتصرف فيها، بعد تعديل قانون العقارات.

وأغلق مؤشر سوق دبي مستقراً، مع صعود سهم "بنك دبي التجاري" 2.6 في المئة، بعدما قفز صافي ربح الربع الأول أكثر من 21 في المئة. لكن سهم "أرامكس" للخدمات اللوجستية تراجع 1.4 في المئة، مع بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح.

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وفي تداولات الأسبوع، عززت أسواق المال الإماراتية من قوتها مع نهاية تعاملات الأسبوع وكسبت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 23.3 مليار درهم خلال الجلسات الخمس الماضية.

ووفقاً لما يظهره الرصد اليومي للتعاملات فقد جاء استمرار تحسن أسعار غالبية الأسهم القيادية مدعوماً بارتفاع شهية التداول لدى المستثمرين سواء من الأفراد أو المؤسسات، خاصة مع إعلان عدد من البنوك عن أداء مالي فاق توقعات الكثير من المحللين خلال الربع الأول من العام 2019.

وعلى صعيد حركة المؤشرات ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.7 في المئة خلال الأسبوع مغلقاً عند 5292 نقطة، في حين نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1 في المئة تقريباً عند 2813 نقطة في فترة المقارنة ذاتها.

وكان لافتاً للنظر الأداء المميز الذي أظهره سهم "أرابتك" المرتفع من 2.12 درهم إلى 2.24 درهم خلال الأسبوع، كما صعد سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" إلى مستوى 12 درهماً بعد إعلانه عن نمو قياسي في أرباحه الربعية.

وفي سوق العاصمة شملت قائمة الأسهم الرابحة خلال الأسبوع أيضاً سهم "الدار" الصاعد إلى 1.87 درهم، بالإضافة إلى سهم "بنك أبوظبي الأول" الذي بلغ 16.16 درهم وسط توقعات بإعلانه عن أرباح جيدة عن الربع الأول من العام الجاري.