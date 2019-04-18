"العربية للطيران" تضم أول طائرة "إيرباص A321neo LR" إلى أسطولها.

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن تسلمها أول طائرة من طراز "إيرباص A321neo LR"؛ لتصبح بذلك أول شركة طيران في الشرق الأوسط تُسير هذا الطراز من الطائرات.

وقد حلقت الطائرة الجديدة دون توقف من منشأة "إيرباص" في هامبورغ إلى "مطار الشارقة الدولي"؛ وهي الأولى بين 6 طائرات من الطراز ذاته سيتم إضافتها إلى أسطول الشركة الذي يضم حالياً 53 طائرة حديثة من طراز "إيرباص A320" تخدم أكثر من 155 وجهة عالمية انطلاقاً من مراكز عمليات الشركة الأربعة في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشارقة ورأس الخيمة) والمغرب ومصر. وستتيح الإضافة الجديدة للشركة إمكانية إضافة رحلات متوسطة المدى إلى شبكة وجهاتها، وبالتالي ستمكنها من توسعة نطاق خطوطها الجوية، وتعزيز قدرتها الاستيعابية للركاب.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لـمجموعة العربية للطيران: "يسرنا ضم أول طائرة من طراز ’إيرباص A321neo LR‘ إلى أسطولنا، الأمر الذي يشكل علامة فارقة في مسيرة ’العربية للطيران‘. وستمكننا الإضافة الجديدة من توسيع خدماتنا لتشمل وجهات جديدة مع الحفاظ على نموذج أعمالنا الاقتصادي. ونتطلع لاستلام باقي الطائرات في عام 2019 بينما نواصل تقديم خدمات القيمة المضافة على متن رحلاتنا والتي تعطي الفرصة لعملائنا لاكتشاف المزيد من الوجهات الجديدة".

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وتتميز الطائرة الجديدة بمحركات LEAP-1A من شركة "سي إف إم" ، وقدرة استيعاب مقصورة الطائرة تصل إلى 215 راكباً، فضلاً عن المقصورة الداخلية الجديدة المجهزة بأحدث التقنيات والتي أطلقتها "العربية للطيران" في إطار هويتها المؤسسية الجديدة التي كشفت عنها في أكتوبر العام الماضي. وتتميز المقصورة بتصميم جديد للمقاعد لتوفر أقصى درجات الراحة وتفصل بينها مساحات رحبة، وهي ميزة لطالما اشتهرت بها الشركة لحرصها الشديد على راحة مسافريها.

وتأتي طائرة "A321neo LR" استكمالاَ للنجاحات التي سجلتها طائرة "A321neo" حيث تمتاز بمرونتها باعتبارها ذات المدى الأطول بين طائرات الممر الواحد، لتمكن بذلك شركات الطيران من خدمة وجهات لم تكن ممكنة في السابق ضمن هذه الفئة.

تطورت مجموعة "العربية للطيران" لتصبح شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة وتضم العديد من الشركات التي توفر خدمات السفر والسياحة في جميع أنحاء العالم.