احتلت "ماستر كادر" المرتبة 1 بين جيل الألفية، بينما سجل "بنك أبو ظبي الإسلامي" أعلى مرتبة له بين فئة...

أظهرت صناعة الخدمات المالية انخفاضا عاما في بناء علاقات ألفة مع العملاء، حيث انخفضت مرتبتين من المركز 4 إلى المركز 6 من بين الصناعات الـ 15 التي تم دراستها وفقا لتقرير "إم.بي.إل.إم" 2019 المتعلق بتعزيز الألفة للعلامات التجارية. بينما ارتفعت العلامات التجارية لشبكات الدفع جميعها، حيث حصلت "ماستر كارد" على المركز الأول بينما كانت في المركز الرابع، و "بي بال" ارتفعت إلى المركز 3 من المركز 10، و "فيزا" إلى المركز 4 من المركز 11. وبنك أبو ظبي الأول في المرتبة الثانية، وهو البنك الوحيد من بين أفضل أربع علامات تجارية. أما العلامات التجارية الأخرى فقد أتت في المراكز العشرة الأولى لهذه الفئة وهي بنك أبو ظبي الإسلامي، بنك أبو ظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، راك بنك، والمشرق، وفق هذا الترتيب.

ويتم تعريف مدى ألفة العلامة التجارية كرابط عاطفي يقيس ويعزز الولاء بين المستخدم والعلامة التجارية التي يحبها ويستخدمها، وتتفوق العلامات التجارية الأكثر ألفة على أفضل العلامات التجارية في مقياس S&P ومقياس فورتيشن 500 من حيث الإيرادات والأرباح على مدى السنوات الـ10 الماضية، وفقا لتقرير ألفة العلامة التجارية لعام 2019. وتستفيد "إم.بي.إل.إم" من تقرير الدراسة السنوية للعلامات التجارية، في مساعدة عملاء العلامات التجارية على إنشاء علاقات قوية مع العلامة التجارية وقياسها والمحافظة عليها.

ومن جهته قال ويليام شينتاني، الشريك الإداري في "إم. بي. إل. إم"، دبي. "مع تطور سلوك المستهلك وتوجهه أكثر نحو التكنولوجيا، فإن أقوى رابطة ألفة مع المستهلكين هي مع العلامات التجارية التي تتيح أسلوب حياة رقمي، حيث يبني المستهلكون رابطة عاطفية أقوى مع العلامات التجارية التي تمكنهم من نقل أموالهم بشكل أسرع، وتمنحهم طريقة لدفع الأموال بشكل أسهل وبخطوات أقل فيما يتعلق بالمعاملات، وهذا يتماشى مع نمط حياة أكثر توجها نحو الرقمية".

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تشمل النتائج الأخرى الجديرة بالملاحظة فيما يخص صناعة الخدمات المالية ما يلي:

"بي بال" هي العلامة التجارية رقم 1 في القطاع المالي التي لا يستطيع المستخدمون العيش من دونها، وأبلغ 64% من المستخدمين أيضا عن شعورهم باتصال عاطفي ومباشر مع هذه العلامة التجارية.

احتلت "ماستر كارد" المرتبة الأعلى في العلامات الأكثر ألفة بين جيل الألفية (بين عمر 18-34 عاما) والرجال.

بينما قدمت "فيزا" أداء أفضل ضمن هذه الصناعة بين المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم 35-64 سنة.

أتى "بنك أبو ظبي الإسلامي" في المرتبة الأعلى للعلامات الأكثر ألفة بين النساء.

"بنك أبو ظبي الأول" كان العلامة التجارية الأكثر ألفة في هذه الصناعة بين المستخدمين من ذوي الدخل المرتفع.

اختار المستخدمون من ذوي الدخل المنخفض "مصرف دبي الإسلامي" باعتباره العلامة التجارية الأكثر ألفة.