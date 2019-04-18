موسكو تستضيف الدورة الثالثة من" قمة أقدر العالمية" 29 أغسطس

عقد برنامج خليفة للتمكين "أقدر" أمس، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الدورة الثالثة من "قمة أقدر العالمية 2019"، التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 29 أغسطس حتى الأول من سبتمبر القادمين بالتزامن مع أعمال منتدى موسكو العالمي "مدينة للتعليم".

ويعرض البرنامج، خلال القمة، المشاريع الرئيسية لنظام التعليم في الدولة بهدف إظهار الخبرة العملية والتنفيذ الفاعل لأفكار التعليم الحديث، باستخدام إمكانات العلوم والثقافة والمؤسسات التجارية.

تحدث في المؤتمر الصحفي، الذي عقد في مركز موسكو لجودة التعليم، كل من بافيل كوزمين، مدير برنامج منتدى "مدينة للتعليم"، مدير مركز موسكو لجودة التعليم، والمستشار الدكتور إبراهيم الدبل، رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج خليفة للتمكين "أقدر"، والعقيد عبدالرحمن المنصوري، المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين، والدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لقمة "أقدر" العالمية، بحضور سعادة معضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية.

وأعرب بافل كوزمين، في كلمته خلال المؤتمر، عن سعادته باختيار موسكو لاستضافة قمة "أقدر" العالمية في دورتها الثالثة خلال منتدى موسكو العالمي "مدينة للتعليم"، موضحاً أنها إحدى الخطوات لتوسيع جغرافية شركاء المنتدى لأن التعليم ليس له حدود. وأشار إلى مدرسة موسكو الإلكترونية، التي تحظى بشعبية خاصة كونها منصة رقمية فريدة من نوعها، حيث تضم أكثر من 520 ألف مادة تعليمية للطلبة والمدرسين وهي مفتوحة منذ مارس 2019 لجميع مستخدمي الإنترنت، لافتاً إلى مشاركة موسكو في العديد من الفعاليات في دولة الإمارات.

من جهته، قال المستشار الدكتور إبراهيم الدبل: "لقد أعددنا أجندة غنية جداً للنسخة القادمة ستضيف قيمة إلى قمة أقدر الدولية، وسيتضمن الحدث عدداً من الموضوعات التي يقدمها متحدثون عالميون من جميع أنحاء العالم بطريقة تحقق موضوع القمة (التمكين العالمي للمجتمعات: الخبرات والدروس المستفادة)".

وأضاف أن "قمة "أقـدر ستعقد بالتزامن مع انعقاد منتدى موسكو العالمي مدينة للتعليم وسنتشارك في الهدف المتمثل في عرض ومناقشة الاتجاهات الجديدة والمساهمات الهامة في الممارسات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية".

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من ناحيته، قال الدكتور عبد السلام المدني إن اللجنة المنظمة قامت بالتحضير والإعداد لهذا الحدث العالمي لتعكس إنجازات دولة الإمارات في مختلف المجالات مثل التعليم والتكنولوجيا والابتكار وغيرها. ووجه الشكر لجميع الشركاء على دعمهم المستمر، متمنياً أن تفيد هذه الدورة جميع المشاركين والحضور من مختلف القطاعات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن المنصوري أن إنجازات الإمارات وما حققته الدولة فيما يتعلق بتمكين الإنسان مثال يحتذى به، معرباً عن سعادته بنقل هذه التجربة إلى الخارج من خلال "قمة أقدر العالمية"، التي أطلقتها الدولة عام 2017.

وقال إنه، في ختام الدورة الثانية للقمة، تم إعلان أن "دورتها الجديدة ستكون حول التمكين البشري في تنمية المجتمعات المستقرة، حيث أكدنا على نشر تجربة ومعرفة القمة ونقلها إلى الدول الأخرى.

وأوضح أن اختيار موسكو لعقد النسخة الثالثة من القمة تم بفضل مساهمتها ومشاركتها الكبيرة في الإصدار الثاني من "أقـدر العالمية"، معرباً عن أمله في أن تتوسع هذه الشراكة لتشمل جميع المجالات وخاصة التمكين الإنساني وزيادة الوعي بين الشعوب.

وأضاف المنصوري أن برنامج خليفة للتمكين "أقـدر"، يهدف دائماً إلى توحيد الجهود المحلية والدولية لتطوير ودعم كل من الأفراد والمجتمعات ومنحهم الأدوات المناسبة للتغلب على جميع التحديات التي تواجههم من خلال الاستفادة من التجارب العالمية والمحلية في هذا الصدد.